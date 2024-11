Modelo Luciana Curtis é sequestrada com marido e filha após sair de restaurante, em SP

A modelo brasileira Luciana Curtis, de 53 anos, viveu momentos assustadores esta semana. Ela, o marido, e a filha caçula, de 11 anos, foram sequestrados na noite de quarta-feira (27), enquanto saíam de um restaurante, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo.

Os três foram levados para um cativeiro por criminosos armados e mantidos reféns até a manhã dessa quinta-feira (28). De acordo com o g1, durante o sequestro, os suspeitos fizeram transferências bancárias e roubaram o carro da família.

As investigações da Polícia começaram após a filha mais velha de Luciana, uma adolescente, notar, na manhã dessa quinta, a ausência do pai e da mãe. Preocupada, ela contou a situação para um tio, que procurou a Polícia para pedir ajuda. A corporação acionou a Divisão Antissequestro (DAS), da Polícia Civil de São Paulo, que assumiu o comando da investigação.

Em nota à imprensa, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a família foi abandonada pelos criminosos 12 horas após o sequestro, que fugiram.

"A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima, que investiga os fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais", finalizou o comunicado.

Em nota à CNN, a agência Way Model, da qual Luciana faz parte, afirmou em comunicado "a família foi libertada e encontra-se bem".

Legenda: Casal e filha estavam em cativeiro na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quem é Luciana Curtis

Paulistana e filha de um inglês com uma brasileira, Luciana Curtis é uma das modelos internacionais mais reconhecidas do mercado. Ela tem uma das carreiras mais duradouras no Brasil e exterior, e possui um longo contrato com a agência Ford Models, uma das maiores do mundo.

A trajetória dela no mundo na moda começou na década de 1990, quando Luciana tinha 14 anos. Ela foi abordada por um olheiro da Ford em uma matinê, que a convidou para ser modelo. À imprensa, Curtis já afirmou que a profissão nunca foi um sonho. "Minha mãe é professora de história, meu pai era corretor de seguros, nunca imaginei trabalhar com moda. Foi assim, e eu me encontrei", disse à revista Marie Claire, em entrevista publicada em setembro deste ano.

Legenda: Luciana também é um dos rostos da marca Gucci Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em pouco tempo, a beleza de Luciana ganhou destaque e, em 1993, veio a primeira vitória. Nesse ano, ela conquistou o primeiro lugar na final brasileira do "Supermodel of the World", uma competição promovida pela Ford Models.

Nos anos seguintes, ela estrelaria capas de revistas, como Capricho, Cosmopolitan e Glamour. Mas foi em 2001 que um dos grandes marcos da carreira de Luciana aconteceu: a modelo aceitou ser o rosto da marca Revlon, e rumores apontam que ela ganhou US$ 1 milhão para fazer a campanha.

Luciana é casada há mais de 20 anos com o fotógrafo Henrique Gendre, com quem tem duas filhas. Por conta da carreira, ela precisou sair do Brasil e mora há nove anos em Nova York.