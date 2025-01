Mãe que salvou família em acidente de avião em Ubatuba é extubada e já está caminhando

Mireylle Fries, de 41 anos, a mãe que ajudou a salvar a família após o acidente aéreo na orla de Ubatuba, em São Paulo, foi extubada e já caminha pelo quarto do Hospital Sírio-Libanês, onde está internada. As informações são da TV Anhanguera.

Segundo relatos de familiares, a empresária passou por uma cirurgia no abdômen e a resposta ao tratamento é considerada positiva, de modo que ela deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a qualquer momento.

Junto dela, também estão na unidade o marido, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de quatro e seis anos. Eles evoluem bem e o quadro deles é considerado estável.

Dos sobreviventes, Mireylle foi a que ficou com o estado mais grave depois de o avião explodir ao não conseguir parar na pista do aeroporto do município paulista, em 9 de janeiro.

A família mora em Mineiros, no sudoeste de Goiás, e ia para o litoral paulista passar alguns dias de férias. O piloto Paulo Seguetto morreu após o acidente.

Legenda: Mireylle Fries, Bruno Almeida Souza e os filhos são da família do produtor rural Nelvo Fries, dono do avião Foto: Reprodução

O QUE SE SABE SOBRE A QUEDA DO AVIÃO

A aeronave, de prefixo PR-GFS e modelo Cessna Citation 525 CJ1, saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), onde a família Fries atua, e tentou pousar em Ubatuba no fim da manhã de 9 de janeiro.

A Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto da cidade, afirmou que a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado e a cabeceira 09, indo em direção à Praia do Cruzeiro. "As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada", disse.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião de pequeno porte ultrapassa a pista do aeroporto de Ubatuba e explode na orla da praia do Cruzeiro, próximo a uma pista de skate. Ao explodir, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu.

O Corpo de Bombeiros não considera o acidente como uma queda, e sim como uma "excursão de pista", quando a aeronave sai da pista na hora do pouso ou da decolagem.

Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a operação negada para táxi aéreo.

A Força Aérea afirmou que, na ação inicial para apurar o ocorrido, que começa a ser realizada em Ubatuba, são utilizadas técnicas específicas, "conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação".

