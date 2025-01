Passageira de avião que explodiu em Ubatuba (SP) segue em estado grave, diz boletim médico

Mireylle Fries, de 41 anos, uma das sobreviventes que estava no avião que explodiu na orla de Ubatuba, em São Paulo, está em estado grave. Ela está internada desde essa quinta-feira (9) no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, depois de ser transferida da Santa Casa de Ubatuba. As informações são da Folha de S. Paulo.

Junto dela, também estão na unidade o marido, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de quatro e seis anos. O quadro de saúde dos três nesta sexta-feira (10) é estável, segundo boletim médico do Hospital.

Legenda: Mireylle Fries, Bruno Almeida Souza e os filhos são da família do produtor rural Nelvo Fries, dono do avião Foto: Reprodução

De acordo com a Voa SP, concessionária que administra o aeroporto de Ubatuba, o avião ultrapassou a pista de pouso, atravessou o alambrado e se chocou com a orla da praia de Cruzeiro. A empresa ainda afirma que "as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada", o que poderia explicar os motivos do acidente.

Durante o trajeto destruidor, o avião também atingiu três pessoas que estavam no solo. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, uma mulher de 59 anos passava pelo local no momento do acidente, torceu o pé e machucou o joelho. Ela foi socorrida e seu quadro é estável. As outras duas pessoas também foram atendidas e passam bem.

Veja também País Avião de pequeno porte ultrapassa pista em aeroporto, explode e cai no mar em Ubatuba (SP) País Influenciador Tiago Toguro é preso por desacato em Balneário Camboriú, em Santa Catarina

Piloto será sepultado

Apesar de haver sobreviventes, a tragédia em Ubatuba levou a um óbito, o do piloto da aeronave. Paulo Seghetto, de 55 anos, ficou preso às ferragens após a explosão. Segundo a GloboNews, ele chegou a ser retirado - estava em parada cardiorrespiratória -, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo dele será velado em Ribeirão Preto (SP), cidade onde ele nasceu. A cerimônia será no Memorial Parque dos Girassóis e está agendada para as 13h.

O perfil de Paulo no Linkedin mostra que ele pilotava aeronaves desde 1997, quando iniciou como co-piloto. Se tornou comandante em 1999 e desde 2012 trabalhava na Passaredo Transportes Aéreos, atual VoePass.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.