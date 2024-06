Linha Direta desta quinta (20) tratará morte de Eduardo de Jesus no Complexo do Alemão; relembre

O Linha Direta desta quinta-feira (20) irá exibir o caso do menino Eduardo de Jesus, de 10 anos. A criança foi morta durante uma operação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em abril de 2015.

Na época do crime, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) alegou que Eduardo foi vítima de uma troca de tiros entre traficantes e agentes. Contudo, a família e testemunhas relatam que o tiroteio não aconteceu.

Veja também País Enfermeira desaparece no Interior de São Paulo após acumular quase R$ 20 mil de dívidas País Livro 'O Menino Marrom', de Ziraldo, é recolhido de escola em Minas Gerais por pressão de pais

O programa conta com apresentação de Pedro Bial, e vai ao ar, às 23h15. O caso retratado é um desdobramento de uma ação da atriz Fernanda Montenegro. Após uma apresentação da peça "Macacos", a artista contactou Pedro Bial e pediu para que a história do garoto fosse contada na atração.

Terezinha de Jesus, mãe do garoto, participou do "Conversa com Bial" e frisou que queria a exibição do caso no programa.

Relembre o caso

Eduardo de Jesus, de 10 anos, foi morto com um tiro de fuzil na cabeça, enquanto brincava no celular, na porta de casa, em abril de 2015, no Complexo do Alemão.

Com bandeiras e balões brancos, além de muitos cartazes contra as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), moradores do Complexo do Alemão organizaram um protesto no dia 4 de abril de 2015.

Os manifestantes e familiares alegam que o disparo veio de policiais militares. Em março deste ano, Terezinha Maria de Jesus, mãe do garoto, pediu a reabertura do caso após a prisão de Rivaldo Barbosa, titular da Delegacia de Homicídios na época.

"Olhando pra trás, eu vejo agora que uma esperança maior que eu já tinha, desse caso reverter. Da Justiça ser feita, através do caso da Marielle Franco, muitos casos que ele investigou e botou panos quentes em cima, vão ser desvendados", disse Terezinha ao g1.

Na época, as investigações apontavam que Eduardo foi atingido por um tiro de bala perdida.