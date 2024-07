Jovem com neuralgia do trigêmeo rebate críticas por solicitar eutanásia: 'Minha dor persiste'

Carolina Arruda, jovem com neuralgia do trigêmio, rebateu as críticas após expressar o desejo de sair do Brasil para realizar eutanásia ou suicídio assistido. A estudante de veterinária de 27 anos contou nesta quinta-feira (5) que usuários do TikTok teriam sugerido "curas milagrosas e tratamentos revolucionários".

Ela agradece a preocupação, contudo, revelou já fazer o que pode para aliviar os sintomas. "A verdade é que minha dor persiste", disse.

Conforme Carolina, os ataques também estão sendo direcionados aos seus amigos e familiares.

"Queria pedir para vocês respeitarem meus familiares e amigos, parem de enviar mensagens para eles. Eles estão lidando com a situação da forma que podem", desabafou nas redes sociais.

Segundo Carolina, internautas teriam sugerido que a dor da doença seria "falta de Deus".

"Para aqueles que dizem que a minha doença é falta de Deus, por favor, respeitem minha jornada, não é falta de fé, não é falta de Deus e também não é falta de tentar todas as opções possíveis", revelou.

Residente de Bambuí, em Minas Gerais, ela atualmente promove uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para conseguir viajar para um país onde a prática seja permitida. "Busco apenas paz e alívio", justifica a estudante.

O que é neuralgia do trigêmeo?

Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, a neuralgia do trigêmeo (NT) provoca uma dor excruciante na região do rosto, local por onde passa o nervo trigêmeo — responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da face.

Geralmente, o paciente costuma sentir dor em um dos lados do rosto. O episódio pode durar alguns segundos e ocorrer várias vezes no mesmo dia, com intervalos de tempos variados.

"O principal sintoma da neuralgia do trigêmeo é a dor aguda, intensa, tipo choque ou pontadas. Uma dor penetrante no rosto, que atinge a face, geralmente de um dos lados, atingindo um ou mais dos três ramos do nervo trigêmeo que inervam as seguintes regiões da face: a parte inferior do rosto na região da mandíbula, ou a maçã do rosto, ou a região ao redor do olho", descreve a instituição.

O tratamento do distúrbio, que não tem cura, é realizado via controle medicamentoso. Caso esses não se mostrem efetivos ou produzam efeitos colaterais intoleráveis, o paciente também pode ser submetido a cirurgias.

Diferença entre eutanásia e suicídio assistido

Na eutanásia, o indivíduo tem a morte induzida por um médico, que aplica uma injeção letal e indolor. Já no suicídio assistido, liberado em poucos países, como Holanda e Suíça, a pessoa solicita acesso a uma substância letal, que pode ser ingerida ou aplicada pela própria.

Eutanásia na Suíça

Carolina pretende realizar o procedimento da eutanásia na instituição Dignitas, na Suíça.

"É uma das poucas no mundo que oferece essa opção para pessoas com doenças incuráveis e debilitantes. No entanto, o custo desse procedimento é bastante elevado. A estimativa é que o total necessário, incluindo os custos de viagem e médicos, ultrapasse 150 mil reais", justificou.