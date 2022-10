Homem é preso por vender cabeças de jacaré no Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, prendeu nessa segunda-feira (24) um homem de 44 anos por vender ilegalmente cabeças de jacarés como artesanato na praça Ary Coelho.

As carcaças dos répteis estavam em decomposição e tinham forte odor. Não há informações sobre a causa da morte dos animais. O suspeito disse à polícia que as trouxe da cidade de Miranda, no Pantanal do estado sulmatogrossense.

O homem foi autuado administrativamente na Lei de Crimes Ambientais e multado em R$ 500 com base na Lei de Crimes Ambientais, cuja pena é detenção de seis meses a um ano e multa.

Lei de Crimes Ambientais

Segundo o artigo 19, é proibido "matar, perseseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida".