Homem é preso por abandonar cadela em aeroporto de SC

Um homem foi preso em flagrante em Brasília, na última quarta-feira (20), após abandonar sua cadela de 3 meses no Aeroporto Internacional de Florianópolis. O tutor havia sido impedido de embarcar com o animal, mas decidiu seguir viagem sozinho, deixando o pet na caixa de transporte no estacionamento.

Ele foi detido ao desembarcar na capital federal. Segundo o g1, o homem decidiu abandonar a cachorra após ser informado de que a caixa em que ela estava não atendia as regras aeroportuárias para transporte de animais.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança do aeroporto. As imagens mostram o homem deixando a caixa de transporte entre dois carros no estacionamento, e se afastando em seguida.

Conforme a Polícia Civil, a cadela abandonada foi encontrada por funcionários da concessionária que administra o aeroporto Hercílio Luz, que acionaram a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), localizada no próprio terminal.

Os agentes descobriram que o homem havia embarcado para Brasília. Com apoio da Delegacia de Proteção Animal (DPA), a equipe entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal.

Crime de maus-tratos

O tutor foi localizado e preso no Aeroporto Internacional de Brasília pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), suspeito de maus-tratos por abandono.

O crime está previsto na Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa. Segundo disse ao g1 o delegado Renan Scandolara, o animal foi adotado por um funcionário do aeroporto após o abandono.