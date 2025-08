Homem é flagrado acionando explosivo no altar de igreja, em SC; veja

Um homem foi filmado acionando um explosivo no altar de uma igreja histórica em Itaiópolis, em Santa Catarina. O registro aconteceu na última quarta-feira (30), na Igreja Matriz Santo Estanislau, inaugurada há mais de 100 anos.

As filmagens mostram o suspeito se aproximando do altar e deixando o explosivo debaixo de um pano. Ele acende o objeto e foge do local, pouco tempo antes da explosão. A Polícia Civil afirmou ao g1 que iniciou um inquérito para apurar o caso.

Veja o vídeo do flagrante

Suspeito foi identificado, diz polícia

Nessa quinta-feira (31), o delegado Ulisses Gabriel, responsável pelo caso, afirmou que o homem foi identificado pelas autoridades. Porém, o nome dele não foi divulgado.

Em nota pública, a Arquidiocese de Joinville disse que acompanha, com "profunda tristeza", as investigações do ocorrido. "Reiteramos nosso repúdio a qualquer ato de desrespeito ao Sagrado e confiamos na atuação das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", disse.

Caso seja preso, o homem pode responder por vilipêndio a objeto de culto religioso, crime previsto no Art. 208 do Código Penal brasileiro. A pena é de um mês a um ano de reclusão ou pagamento de multa.

Construída em 1922, a Igreja Matriz Santo Estanislau é tombada como patrimônio ao nível estadual e federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ela também é a maior igreja construída por imigrantes poloneses da América Latina.