Fotógrafa morre após dar entrada para fazer procedimento estético em São Paulo

A fotógrafa Roberta Correa, de 44 anos, morreu na última sexta-feira (13) após dar entrada em uma clínica para realizar um procedimento estético em Cosmópolis, no interior de São Paulo.

Familiares de Roberta informaram ao portal g1 que ela procurou o Spazio Di Bellezza Estevam para realizar um endolaser, técnica que remove gordura localizada através de laser.

Ela teria se sentido mal após aplicação da anestesia, mas o procedimento continuou até ela sofrer uma convulsão. O Spazio Di Bellezza Estevam afirmou que aluga salas para outros profissionais, incluindo a clínica onde Roberta fez o endolaser, e que cada um é responsável pelos serviços prestados.

A biomédica Vanuza Aguilar Takata, responsável pelo procedimento, afirmou que a paciente passou mal no início da aplicação do anestésico, mas que o procedimento sequer começou. "O socorro foi prestado imediatamente e as profissionais colocaram-se à disposição para todas às necessidades e averiguações", disse.

Veja também

Paola Eliza de Paula, prima de Roberta, disse que a esteticista falou que era normal o mal-estar. “Começou o procedimento, logo em seguida a Roberta começou a sentir, acredito, dores, convulsionando, pediu para parar, não segurar ela. Não tinha ninguém segurando, ela parou, desmaiou e teve a parada cardíaca”, disse a prima à EPTV.

A família alega ainda que a biomédica demorou para pedir socorro. Roberta foi levada para a Santa Casa da cidade, onde teve a morte confirmada.

A fotográfa deixa o marido e dois filhos. O velório da vítima começa às 19h deste domingo (15) no Centro Cultural. O sepultamente ocorrerá na segunda-feira (16), às 14h.