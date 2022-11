Flordelis é processada por família de Anderson que pede R$ 800 mil por danos morais

Após ser condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada federal Flordelis pode ser sentenciada a pagar uma indenização de R$ 800 mil pelo assassinato. A família da vítima entrou com uma ação de danos morais na esfera cível contra a cantora gospel.

Esse tipo de processo é comum em casos de morte provocada, sendo interpretada como uma forma de reparar "o sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte de um ente querido" pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do portal g1.

Flordelis é alvo de ações movidas pelo pai de Anderson, Jorge de Souza, que solicita R$ 500 mil, pela irmã do religioso, Cláudia Maria Rodrigues de Souza, que pede R$ 200 mil, e ainda pela tia, que ajudou a criar a vítima quando criança, Nádia Henrique, que solicita R$ 100 mil. Somando todos os pedidos resulta na quantia de R$ 800 mil por danos morais pela morte do pastor.

No entanto, Jorge de Souza faleceu durante o curso do processo, então, caso a ação seja concedida, o montante exigido por ele será herdado pela filha Cláudia Maria.

Ao portal g1, a advogada representante dos familiares do pastor, Renata Mello Lobo, disse não acreditar que o processo não será definido ainda este ano.

"Estamos há menos de um mês do recesso do judiciário e ainda temos uma Copa do Mundo no meio, quando os tribunais adotam horários especiais de funcionamento. Mas acredito que no começo de 2023 essa ação deve ser definida", explica a advogada.

Anderson do Carmo foi executado a tiros na casa da família, em 2019, e Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato. O Tribunal do Júri julgou a ex-deputada e a filha Simone dos Santos como culpadas por orquestrarem a morte do pastor.

