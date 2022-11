Absolvidas, filha e neta de Flordelis deixam a cadeia

No mesmo dia da condenação da deputada federal cassada Flordelis, nessa segunda-feira (14), a filha afetiva dela e a neta deixaram a prisão. Agora absolvidas, Marzy Teixeira e Rayane dos Santos, respectivamente, foram detidas em 2020 sob suspeita de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, então marido da parlamentar, no ano anterior.

Ao sair, ambas comentaram o caso, dizendo que acharam exagerada a pena de Flordelis. Esta foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão.

“Deus foi fiel na minha vida, fomos absolvidas, não tem provas. Minha mãe e minha vó continuam, vamos seguir na batalha”, disse a neta ao G1. "Foram os próprios filhos que a traíram, foram ingratos, traíram, mas cada um tem livre arbítrio”.

“Eu não sei se ela é culpada, acho que não me pediu nada, foi severa demais. Ninguém ganha 50 anos com a idade dela. Acredito na justiça, principalmente divina. Eu vou visitá-la, dar força e não vou abandonar”, afirmou Marzy.

O produtor artístico Allan Soares, namorado de Flordelis, foi buscá-las na porta do Presídio Santo Expedito, em Bangu. Pelas redes sociais, ele fez uma postagem dizendo que não desistiria da cônjuge.

Marzy respondia por homicídio, tentativas de homicídio e associação criminosa armada. Já Rayane respondia por homicídio e associação criminosa armada.

Outra absolvição

Além delas, no domingo (13), André Luiz Oliveira, filho afetivo de Flordelis, deixou a cadeia após o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Niterói definir as penas dos envolvidos no crime. Ele estava preso na Cadeia Pública Patrícia Acioli, em São Gonçalo, sob as mesmas acusações da irmã afetiva.

Condenação

A ex-deputada passou por julgamento de sete dias, com a última sessão durando quase 24 horas. As acusações que pesaram sobre ela foram homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado; associação criminosa armada e uso de documento falso.

Simone dos Santos Rodrigues, sua filha biológica, também foi condenada, mas a 31 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

