Flordelis é levada às pressas para emergência da UPA do presídio Bangu

A ex-deputada Flordelis, condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, foi levada às pressas nesta segunda-feira (14) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hamilton Agostinho, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal g1, a pastora queixou-se de fortes dores nas costelas, por volta das 12h. Flordelis alegou que estava "passando mal" e pediu às policiais penais da Penitenciária Talavera Bruce para que a levassem à emergência.

A pastora informou sobre o problema de saúde após receber a visita de uma de suas advogadas de defesa.

Pastora recebe alta

Flordelis foi medicada, recebeu alta da unidade de saúde e já voltou para a sua cela no final da tarde desta segunda.

"Na tarde desta segunda-feira (14/11), alegando dores na região posterior do tórax, a custodiada Flordelis dos Santos de Souza foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Complexo de Gericinó (UPA), onde foi medicada. Após ficar em observação, a privada de liberdade foi levada de volta à unidade prisional", informou a Secretaria de Administração Peitenciária (Seap).

Flordelis já alegou sofrer os mesmos sintomas no último dia 17 de outubro, quando recebeu atendimento de emergência com dores na costela. Ela relatou à equipe médica que não conseguia respirar há sete dias. Ao ser examinada, no entanto, os médicos constataram que o ritmo cardiopulmonar da paciente estava “regular em dois tempos sem ruídos”.

Condenação de Flordelis

A ex-deputada Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O julgamento foi encerrado nesse domingo (13).

Anderson do Carmo foi executado a tiros na casa da família em 2019 e Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato. O Tribunal do Júri julgou a ex-deputada e sua filha biológica Simone dos Santos como culpadas por orquestrarem a morte do pastor.

Filhos da pastora

Simone dos Santos recebeu a pena de 31 anos de prisão. Os filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes.

As sentenças foram proferidas pela juíza Neris dos Santos Carvalho Arce após 6 dias de julgamento e pouco mais de três anos após o crime. Familiares da ex-deputada que acompanhavam o julgamento entraram em desespero durante a leitura do documento. Flordelis está presa desde o dia 13 de agosto de 2021.

