Entenda o que falta descobrir sobre caso do empresário encontrado morto no Autódromo

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 36 anos, foi encontrado morto no último dia 3 de junho, dentro de um buraco de obra no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a CNN Brasil, ainda não se sabe como Adalberto morreu, nem o que aconteceu nas horas entre seu desaparecimento e a descoberta do corpo.

Até o momento, a Polícia Civil apurou que o corpo do empresário estava em pé dentro de um buraco de dois a três metros de profundidade, com cerca de 50 centímetros de largura. A hipótese de acidente foi descartada.

A delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, apontou que uma queda acidental seria improvável, já que ele teria tentado sair do buraco ou apresentar sinais de luta.

A possibilidade de roubo também foi eliminada. Uma câmera GoPro, que estava acoplada ao capacete, sumiu, porém, outros itens de valor não foram levados.

Laudo toxicológico do corpo

Um laudo toxicológico preliminar apontou que não havia álcool e drogas no corpo de Adalberto. A informação contrasta com o depoimento do amigo que estava com Adalberto no dia do desaparecimento.

Em depoimento à polícia, ele afirmou que os dois haviam consumido cerveja e fumado maconha oferecida por desconhecidos durante o evento. A polícia analisa as contradições no relato.

Além disso, foram encontradas manchas de sangue em várias partes do carro de Adalberto, como no assoalho e no banco traseiro. Um exame de DNA foi solicitado para identificar a origem do sangue. O laudo necroscópico, que deve indicar a causa da morte, ainda não foi finalizado.

Entre as hipóteses levantadas pela investigação, está a possibilidade de Adalberto ter sido vítima de um golpe conhecido como “mata-leão”, que não deixa marcas visíveis. A ausência de sinais externos de agressão dificulta o esclarecimento da dinâmica da morte.

Entenda o caso

Adalberto desapareceu no dia 30 de maio, por volta das 21h15, quando se despediu de um amigo para ir buscar o carro no estacionamento. Desde então, não houve movimentação registrada no veículo.

Ele foi encontrado sem calça, sem tênis e sem sinais visíveis de agressão. Próximos ao corpo estavam o capacete e o celular da vítima. A calça encontrada no local, segundo a esposa de Adalberto, não era dele.

Em meio às investigações, a polícia tenta reconstruir o trajeto percorrido por ele dentro do autódromo até o local onde o corpo foi encontrado. Familiares afirmam que Adalberto era tranquilo, não tinha dívidas ou inimizades e possuía patrimônio milionário. O caso segue em investigação.