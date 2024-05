Eduardo Leite é criticado por afirmar que doações estão atrapalhando comércio do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), vem sendo criticado nas redes sociais após afirmar, em uma entrevista a entrevista à Rádio Band News FM, que o reerguimento do comércio no estado pode ser dificultado pelas doações feitas para ajudar as vítimas das enchentes, que já deixaram 149 mortos.

"Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país", comentou na entrevista.

O governador afirmou, no entanto, que não está "desprezando" as doações. "Pelo contrário, são muito bem recebidas, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos no comércio local aqui no Rio Grande do Sul", complementou.

Veja também País Anac suspende venda de passagens aéreas com origem ou destino a Porto Alegre País Bombeiros resgatam cavalo preso há 10 dias em terceiro andar de prédio no RS

Repercussão

Na manhã desta quarta-feira (15), o nome Eduardo Leite esteve entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, com muitos usuários criticando a declaração.

"É inacreditável a fala de Eduardo Leite. No momento mais difícil do RS, que muitos perderam casas e o pouco que tinham, a preocupação é com os empresários", escreveu uma internauta. "O governador reclama que as doações são compradas em outros estados e impedem que mercadorias sejam adquiriras pelos moradores no RS. Surreal", comenta outro.