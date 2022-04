Disparo acidental de arma de Milton Ribeiro deixa uma funcionária ferida com estilhaços

Uma funcionária da Gol ficou ferida pelo disparo acidental feito pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, nessa segunda-feira (25). A mulher foi atingida por estilhaços e recebeu atendimento médico no Aeroporto de Brasília. As informações são do jornal O Globo.

Conforme a Gol, a colaboradora não teve ferimentos graves e passa bem. A empresa disse que ela "não precisou ir ao hospital ou levar pontos". Ainda conforme a companhia, "foi mais o susto do caso mesmo".

"A funcionária foi atingida por estilhaços, mas sem nenhum ferimento grave. Ela está bem e recebendo suporte da Gol", complementou em nota.

Disparo

Milton Ribeiro foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal do DF, onde prestou esclarecimentos sobre o disparo acidental. O ex-ministro alegou que o episódio ocorreu quando ele estava no balcão da companhia aérea Latam.

Ele também declarou que, "como já havia feito o ‘despacho de arma de fogo’ pela internet se dirigiu diretamente ao balcão da companhia aérea Latam; que ao abrir sua pasta de documentos pegou a sua arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta, momento em que ocorreu o disparo acidental”.