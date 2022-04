Ex-ministro Milton Ribeiro tem arma disparada acidentalmente em aeroporto de Brasília

Disparou, acidentalmente, uma arma de fogo do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro na tarde desta segunda-feira (25), no Aeroporto de Brasília.

De acordo com informações da coluna Bela Megale, do jornal O Globo, o ocorrido não deixou feridos, e Ribeiro foi levado à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde prestou esclarecimentos sobre o caso.

No depoimento, Milton Ribeiro afirmou que o disparo acidental aconteceu quando ele estava no balcão da companhia aérea Latam, em torno das 17h.

O ex-ministro declarou que, “como já havia feito o ‘despacho de arma de fogo’ pela internet se dirigiu diretamente ao balcão da companhia aérea Latam; que ao abrir sua pasta de documentos pegou a sua arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta, momento em que ocorreu o disparo acidental”.

Ainda no depoimento à PF, Milton disse que a bala atravessou o coldre e sua pasta, se espalhando pelo chão. Não há descrição sobre o modelo da arma.

