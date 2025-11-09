Disfarçado de garçom, doador de medula óssea encontra transplantada

Qual seria sua reação se você encontrasse a pessoa que lhe devolveu à vida? Ritcheli Stein, de 34 anos, não conteve a emoção. Transplantada, ela conheceu o próprio doador de medula óssea durante uma festa de aniversário, no último sábado (1º), em São Paulo.

Em tom de brincadeira, Arthur Souza Colares estava disfarçado de garçom, e surpreendeu a mulher ao levar uma garrafa de suco a ela. O instante foi registrado em vídeo e ganhou as redes sociais. São mais de 4,4 milhões de visualizações desde que a publicação foi feita, há cinco dias.

"Para nós e para nossa família foi a realização de um sonho poder abraçar uma pessoa que me trouxe à vida novamente", disse a moradora de Florianópolis, que se recupera de uma leucemia. As informações são do g1.

Veja também País Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ País Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão

Na gravação, planejada pela família, é possível ver Ritcheli visivelmente surpresa. Ela troca um longo abraço com o doador de medula após exclamar alto, "Meu Deus". Para se ter ideia, a chance de encontrar um doador compatível entre pessoas que não são parentes é de 1 em 100 mil.

Como o encontro aconteceu

Após nove meses da cirurgia feita por Ritcheli, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) abriu a possibilidade de quebra de sigilo dos dados. E os dois, tanto ela quanto Arthur, por coincidência, manifestarem interesse de se conhecerem.

Eles já se conheciam por videochamada, mas, para a transplantada, "faltava esse encontro e abraço de gratidão". "O Redome mandou um documento pra gente assinar e, e em seguida, me deram o nome completo dele e e-mail. Trocamos e-mail e WhatsApp, e dali para cá nunca mais perdemos o contato".

O convite para o encontro presencial partiu da cunhada de Ritcheli. Assim, Arthur, estudante de direito em Belo Horizonte (MG), precisou viajar para realizar o grande momento. "Não desconfiei de absolutamente nada".

Leucemia aguda

O primeiro diagnóstico de leucemia promielocítica aguda (LPA) foi recebido por Ritcheli em abril de 2021. A partir disso, aconteceram duas recaídas da doença, seguidas de dois transplantes de medula óssea: um em setembro de 2022 e outro exatamente um ano depois.

A leucemia promielocítica aguda é um tipo agressivo de câncer no sangue classificado como uma forma de Leucemia Mieloide Aguda (LMA). A doença ocorre devido a uma mutação genética que altera o funcionamento normal das células do sangue.