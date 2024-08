Criminosos aplicam golpes em perfis falsos de vítimas da tragédia com avião da Voepass

Criminosos usaram contas falsas nas redes sociais para aplicar golpes nos últimos dias utilizando fotos e dados das vítimas da queda do avião da Voepass, ocorrida na última sexta-feira (9). Perfis chegaram a fazer vaquinhas online e até divulgaram jogos de azar se passando por vítimas ou por familiares enlutados pela tragédia.

Em uma das publicações, golpistas alegaram que familiares estão com dificuldades para fazer o reconhecimento de corpo. Dessa forma, pediram quantias para ajudar no traslado do corpo e até no enterro das vítimas.

Legenda: Perfis falsos chegaram a compartilhar jogos de azar nos stories do Instagram Foto: reprodução

Um dos perfis falsos utilizou imagens da advogada Laiana Vasatta, uma das falecidas na queda do avião. Em uma série de stories, criminosos divulgaram o Jogo do Tigrinho, além de pedirem por seguidores em uma conta no TikTok.

Segundo o UOL, mais de dez perfis falsos foram encontrados nas redes sociais nos últimos dias. Um deles possui o nome da jovem Isabella Pozzuoli, que publicou uma foto em sua rede social pessoal minutos antes de embarcar. Os perfis chegaram a repostar a foto, utilizando até imagens antigas com familiares dela.

Legenda: Uma das vítimas do acidente teve um perfil falso criado Foto: reprodução

Outros perfis utilizaram nome e fotos de Liz Ibba do Santos, menina de três anos que estava com o pai, Rafael Fernando. Segundo familiares, Rafael tinha a guarda compartilhada de Liz e foi buscá-la no Paraná para que eles comemorassem juntos o Dia dos Pais em Florianópolis (SC).