Imagens mostram menino e cachorrinha brincando horas antes de embarcarem em avião que caiu

Um vídeo divulgado por amigos mostra o pequeno Joslan Perez, de 4 anos, brincando com a cadela Luna em Cascavel, cidade no oeste do Paraná. As imagens foram gravadas poucas horas antes do menino Venezuela e o bicho de estimação embarcarem no avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9).

Joslan estava retornando com a família para a Venezuela. Também estava no avião a mãe dele, Josgledys Gonzalez, e a avó, Maria Parra. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. As informações são do g1.

"Foi gravado ontem, antes deles viajarem, eu fui ajudar eles a carregarem e venderem os últimos móveis", conta a vizinha da família, Thaiza. Nas imagens é possível ver Joslan e a cachorrinha Luna correndo pelo quintal enquanto brincam com uma bola.

Protetora de animais, Thaiza conta que o menino chorou com a possibilidade de não levar o animal. Foi ela quem ajudou com os tramites para ser possível não separar Joslan de Luna.

Golpe antes da viagem

A família veio ao Brasil em busca de tratamento de saúde para Joslan. Eles moraram em São Paulo e, apenas depois, se mudaram para Cascavel.

A intenção deles era chegar a Venezuela para regularizar a documentação e assim partir para a Colômbia, onde vivem parentes da avó, Maria Parra.

Pouco antes, no entanto, a mãe Josgledys Gonzalez foi vítima de um golpe financeiro. "Eles ficaram sem comida, nem nada, e fizemos uma vaquinha entre vizinhos para ajudar com o mercado e ter dinheiro para viajar", relembrou Thaiza.

Acidente aéreo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, deixando 58 passageiros e 4 tripulantes mortos.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes.

A Voepass lamentou ocorrido em nota e informou que presta todo apoio as famílias das vítimas do acidente.

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".