Crianças são intoxicadas após receberem doces e salgadinhos de estranhos no Mato Grosso

Alunos de uma escola em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, foram hospitalizados nessa quinta-feira (6), após comerem doces e salgadinhos vencidos. Segundo as investigações, um casal de catadores de recicláveis, cuja identidade não foi divulgada, deu os alimentos para os estudantes. As informações são do g1.

Ao todo, foram hospitalizados 16 alunos. De acordo com a coordenadora pedagógica da escola, Diane Tonon Caovilla, as vítimas relataram que receberam os lanches enquanto aguardavam o transporte escolar para levá-las até a instituição.

Os sintomas tiveram início após o recreio e incluíam vômitos e diarreia. “Todas foram atendidas, medicadas e já estão fora de perigo. Apenas uma delas ficou em observação, mas nada grave”, afirmou a coordenadora.

CRIME CONTRA SAÚDE PÚBLICA

Os suspeitos de entregar os alimentos para as crianças foram levados para a delegacia e ouvidos. A polícia ainda aguarda o laudo médico.

Segundo o delegado Waner Never, não há comprovação de que houve intenção de envenenar ou causar danos à saúde das vítimas. “Me parece que os suspeitos são catadores de material reciclável e pegaram esses alimentos vencidos de uma loja, pararam em uma lotérica e deram para as crianças. Esses alimentos, com prazo de validade vencidos, acabaram causando intoxicação nos alunos. [...] parece que não houve a intenção de causar mal às crianças. São pessoas muito simples”, disse.