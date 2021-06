Corpo de Lázaro Barbosa ainda não foi retirado do IML por familiares

O corpo de Lázaro Barbosa, 32, ainda não foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) pelos seus familiares, segundo informações da Record TV. Após 20 dias foragido, o criminoso foi morto pela polícia nesta segunda-feira (28), em Águas Lindas de Goiás.

Devido à grande repercussão alcançada no caso, os parentes temem retaliação popular. O prazo para a retirada do corpo é de 30 dias, mas pode ser prorrogado.

Segundo reportagem do Fala Brasil, há uma orientação para que a família aguarde para realizar a retirada. A expectativa é que o corpo levado para Edilândia, povoado de Cocalzinho, onde deverá ser sepultado.

Suspeito de cometer a chacina de Ceilândia, Lázaro morreu com cerca de 38 tiros durante confronto com os policiais. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas já chegou a unidade sem vida.

Natural de Barra do Mendes (BA), Lázaro era suspeito de matar, em um quádruplo latrocínio, quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele também é suspeito de matar um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.

Além disso, outra tentativa de latrocínio é atribuída ao criminoso: em 2020, ele teria invadido uma chácara no estado goiano para roubar e atingir um idoso portando um machado.

Devido à sua longa ficha criminal, Lázaro chegou a ser preso três vezes. A primeira captura ocorreu ainda na Bahia, em razão de um duplo homicídio, chegando a escapar dez dias depois. Ele respondia, também, por crimes de estupro, roubo à mão armada e porte ilegal de arma de fogo — acusação que o levou à cadeia no DF em 2013. Três anos depois, contudo, fugiu da cadeia após progredir para o regime semiaberto.

Em 2018, Lázaro chegou a ser preso pela Polícia de Goiás, mas escapou mais uma vez, sendo procurado desde então. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, afirmou, antes da captura, que as equipes estavam lidando com um "psicopata". "Uma pessoa que, se puder, vai fazer refém; se puder, vai matar", ressaltou na ocasião.

20 DIAS DE PERSEGUIÇÃO