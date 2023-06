Cobra é resgatada dentro de berço em quarto de mãe e bebê em SC

Uma cobra assustou ao subir na cama em que uma mãe e um bebê estavam deitados em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O caso ocorreu na última quarta-feira (7) e o animal foi capturado logo depois, dentro do berço do quarto.

Com mais de 1 metro de comprimento, a serpente, também conhecida como cobra caninana, foi resgatada pelo biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama).

"A caninana estava subindo na cama quando viram e saíram correndo para a rua. Quando cheguei lá, a cobra já não estava mais na cama, estava no berço da bebê", disse ele ao portal g1 sobre ter sido chamado ao local.

Tamanho assusta

Apesar do comprimento citado, no entanto, ela pode ser ainda maior, o que teria assustado ainda mais os moradores da residência.

A espécie em questão pode passar de 2,5 metros e, segundo o biólogo Gilberto Duwe, assusta não é peçonhenta.

"Quando ela se sente ameaçada pode morder, mas essa estava bem calminha", acrescentou ele ao portal g1.