Na tentativa de sobreviver, cobra é registrada saindo de outra serpente: ‘estava aberta na lateral’

Uma cobra foi registrada saindo de dentro de outra serpente numa estrada desértica da África do Sul por uma motorista da região, na última quinta-feira (18). O caso mostra a capacidade de algumas cobras com veneno mortal de caçar outros animais da espécie. As informações são dos portais Um Planeta Só e LatestSightings.com.

Marietjie Hattingh, motorista que fez imagens das cobras, estava dirigindo pela estrada pouco movimentada. Ao notar um animal, se aproximou para conferir a cena.

"Quando olhei de perto, vi que esta cobra não estava apenas morta, ela estava aberta na lateral e uma enorme víbora estava saindo. Surpreendeu-me testemunhar uma cobra devorando outra cobra de tamanho tão considerável", contou ao portal em inglês.

Legenda: Animais foram vistos em estrada desértica Foto: Reprodução

Esses animais possuem destreza como predadoras, com presas especializadas e mandíbulas fortes, que permitem dominar e consumir outras víboras. O fato das duas cobras estarem mortas chamou a atenção da motorista.

“Esta estrada específica na fazenda não é percorrida diariamente por outros veículos da fazenda. Não foi possível identificar novas faixas. Nenhum trabalhador rural caminha por esta estrada também. O que exatamente aconteceu, nunca saberemos", refletiu Marietjie.

Hipótese sobre o caso

As cobras são comumente vítimas de atropelamento, mesmo com a capacidade de deslizar rapidamente. Na busca por alimento, os animais acabam mortos por veículos. Contudo, os portais apontam que não foi esse o caso das serpentes registradas.

O LatestSightings.com indica que um pássaro pode ter atacado a cobra viva, que tentava sair do animal morto com corte na lateral. Apesar de conseguir matar a segunda serpente, é possível que a ave tenha dispensado o animal por alguma perturbação no ambiente, conforme o portal.