Caso Leandro Bossi: ossada de menino é achada após 30 anos do desaparecimento no Paraná

Após 30 anos de desaparecimento do menino Leandro Bossi, no Paraná, o Governo do Estado informou que encontrou, nesta sexta-feira (10), uma ossada que corresponde ao material genético dele. A criança desapareceu aos sete anos, em 15 de fevereiro de 1992.

Foi comprovada a compatibilidade de 99,99% do material genético coletado da mãe de Leandro. As informações são do G1.

O desfecho do caso, que nunca teve o inquérito concluído, foi apresentado nesta tarde pelo secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita. O gestor, no entanto, não informou onde e nem quando a ossada foi encontrado.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o resultado da ossada foi baseado em oito amostras analisadas,

A coletiva de apresentação dos resultados teve ainda a participação de representantes da Polícia Científica, da Polícia Federal e do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride).

Leandro Bossi

Leandro Bossi desapareceu em Guaratuba, cidade do litoral paranaense. O caso ocorreu dois meses antes do desaparecimento de Evandro Ramos Caetano, que tinha seis anos.

A família também recebeu a notícia nesta sexta-feira. "Eles se comportaram de maneira emocionada, como não poderia deixar de ser. Era uma família que esperava uma resposta do estado [...] em um primeiro momento ficaram agradecidos por terem uma resposta mesmo 30 anos depois", informou a chefe do Sicride, a delegada Patrícia Nobre.