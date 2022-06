Homem agride mulheres transexuais com socos e água no rosto em São Paulo

Mulheres transexuais, entre elas uma cearense, foram agredidas na Zona Sul de São Paulo e os vídeos do momento, em que um homem joga água no rosto delas e as agride, circularam na última semana nas redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo ao G1.

Priscyla Rodrigues, que é do Ceará e reside na capital paulista, teve um dente quebrado e diversas fraturas pelo corpo. Além dela, outras vítimas acusam um morador do bairro, na região da Saúde, de ter praticado a transfobia.

Inicialmente, no entanto, o caso está sendo investigado como lesão corporal. As vítimas que aparecem sendo agredidas nas imagens são garotas de programa que trabalham na região.

Em nota, a assessoria de imprensa da SSP-SP informou que deve analisar os vídeos para identificar o agressor. Nas imagens, o homem dá dois socos em Priscyla, que acaba batendo a cabeça em um portão após o segundo golpe.

Diversas agressões

Conforme informações divulgadas pelo portal G1, as imagens teriam sido gravadas na manhã de quinta-feira (9) por uma amiga de Priscyla, também trans e garota de programa, na Alameda dos Quinimuras com a Avenida Irerê.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (DP), Campo Belo. "Que esse homem seja parado porque hoje aconteceu comigo, amanhã ele pode fazer com outras, e assim vai", disse a cearense em vídeo gravado na delegacia.

Segundo a mulher agredida e outras garotas de programa da região, esta não é a primeira vez que o morador pratica as agressões.

Em outro momento, também gravado, o homem teria jogado água em outra mulher, mas a data e o local do vídeo não foram informados até então. "Joga água em mim de novo, joga... Pode jogar que eu tô gravando", diz a vítima na filmagem.

Investigação

Sobre o caso na última quinta-feira (9), o advogado de Priscyla pontuou que o crime de transfobia deve constar no boletim de ocorrência registrado na delegacia.

"Independentemente do que ali ensejou a agressão, não justifica. Ela é uma mulher trans e tem de ser respeitada como todas as outras mulheres", relatou ao portal G1.

