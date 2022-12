Cacique preso pela PF pede que manifestantes cessem vandalismo e confronto com policiais

O indígena José Acácio Serere Xavante, de 42 anos, pediu que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) parem os atos de vandalismo e o conflito com a Polícia Federal em Brasília. Conhecido como Cacique Tserere e autodenominado pastor, ele foi preso pela corporação nessa segunda-feira (12), após uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com a detenção, diversos manifestantes antidemocráticos incendiaram ônibus e tentaram invadir o prédio da PF. Na ocasião, o grupo entrou em confronto com os agentes de segurança, jogando pedras, e eles responderam com balas de borracha, spray de pimenta e bomba de gás lacrimogênio.

"Quero pedir que os senhores que não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. E venham viver em paz, não pode continuar o que aconteceu, infelizmente essa destruição dos carros, ataque à sede da Polícia Federal", disse Serere Xavante em um vídeo gravado no prédio da corporação e obtido pelo jornal Folha de S. Paulo.

"Porque nós sabemos que somos povos, os senhores aí, o povo santo, o povo de bem que não compactua com derramamento de sangue, com briga, com conflito", continuou.

Suspeita de crimes em atos antidemocráticos

O cacique foi preso por indícios de prática de crimes em atos antidemocráticos. A prisão foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Segundo a PGR, Serere Xavante vem se utilizando da sua posição de cacique para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes, mediante ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito e de ministros do STF", divulgou o Supremo, em nota, nesta noite.

Xavante compartilhou vídeos sobre a manifestações e mensagens a favor do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Manifestações

Legenda: Carros também foram queimados durante manifestação Foto: EVARISTO SA / AFP

Após a prisão de José Acácio, com prazo inicial de 10 dias, manifestantes incendiaram ônibus e avançaram contra o prédio onde fica a carceragem da PF.

O policiamento no local foi reforçado, conforme a Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF. Policiais dispersam os manifestantes com balas de borracha, spray de pimenta e bomba de gás lacrimogênio.

Os manifestantes seguiram pela Asa Norte e continuaram a queimar carros, fechando pelo menos uma via. Um shopping fechou as portas, segundo o portal g1.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste