Apoiadores de Bolsonaro tentam invadir sede da PF em Brasília após prisão de cacique

A sede da Polícia Federal (PF) em Brasília, no Distrito Federal (DF), foi alvo de uma tentativa de invasão na noite desta segunda-feira (12). Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que protestam contra a prisão do Cacique Tserere, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incendiaram ônibus e avançaram contra o prédio onde fica a carceragem.

O cacique foi preso por indícios de prática de crimes em atos antidemocráticos. A prisão foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O policiamento no local foi reforçado, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF. Policiais dispersam os manifestantes com balas de borracha, spray de pimenta e bomba de gás lacrimogênio.

"Segundo a PGR, Serere Xavante vem se utilizando da sua posição de cacique para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes, mediante ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito e de ministros do STF", divulgou o Supremo, em nota, nesta noite.

Quem é Cacique Serere?

José Acácio Serere Xavante, conhecido como Cacique Tserere, é um pastor indígena que estava participando dos protestos antidemocráticos, que questionam o resultado das eleições presidenciais de 2022.

A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (12) e deve ter duração de 10 dias. Serere é natural de Poxoreu, no Mato Grosso, sendo filiado ao Patriotas. Conforme o jornal O Globo, ele se candidatou para a prefeitura de Campinápolis, localizado a 658 km de Cuiabá.

