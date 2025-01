Brasil registra oito mortes por dengue e duas por chikungunya em 2025; veja sintomas

Somente neste primeiro mês do ano, o Brasil já registrou oito mortes por dengue e duas por chikungunya. Os números são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, divulgados pelo Ministério da Saúde nessa segunda-feira (20). Ambas as doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

De dengue, há ainda 89 mortes em investigação e mais de 87 mil casos prováveis só em 2025. A maior incidência de casos da doença acontece nos estados do Acre, São Paulo e Espirito Santo.

A chikungunya ainda tem outros seis óbitos em investigação e mais de 4,3 mil casos prováveis da doença. A incidência maior foi em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não foi divulgada a localidade das duas mortes por chikungunya.

Distribuição de testes rápidos

Nessa segunda, o Ministério da Saúde informou que vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico da dengue em todos o País. A iniciativa visa ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.

A distribuição vai começar na próxima semana, e os gestores estaduais serão orientados por meio de uma nota técnica com critérios de uso. Serão distribuídos 4,5 milhões de testes na primeira remessa. Os dois milhões restantes serão utilizados como estoque estratégico para atender as localidades que possam apresentar acréscimo no número de casos e necessitem de uma resposta rápida no diagnóstico.

Sintomas de dengue e chikungunya

O primeiro sintoma da dengue, normalmente, é febre alta, acima de 38°, que persiste de dois a sete dias. Pode vir acompanhada de dor na cabeça, no corpo, atrás dos olhos, fraqueza e manchas vermelhas. Aos primeiros sintomas, a pessoa deve buscar a unidade de saúde mais próxima.

A chikungunya, por sua vez, pode causar febre, dores nas articulações, dores nas costas e pelo corpo, erupção avermelhada na pelo, dores de cabela, além de náuseas e vômitos.

