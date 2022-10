Chikungunya: veja sintomas, sequelas e tratamento

Doença que tem como sintomas característicos febre súbita e maior que 38.5 °C, além de dores nas articulações e manchas no corpo, a chikungunya ou febre chikungunya circula no Brasil desde 2014, de acordo com monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A infecção é transmitida pelos mesmos mosquitos que transmitem a dengue e a febre amarela. Em 2022, a enfermidade, assim como dengue e zika, teve aumento da incidência no País.

A infecção viral costuma deixar sequelas e tem sido motivo de preocupação por muitos brasileiros. O Diário do Nordeste conversou com André Siqueira*, infectologista e pesquisador da Fiocruz e coordenador da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada a Chikungunya (Replick) e preparou um material completo sobre os sintomas, as sequelas, e o tratamento da doença, entre outros pontos.

O que é chikungunya?

A chikungunya é uma doença viral causada pelo vírus de mesmo nome, o CHIKV, segundo o infectologista André Siqueira. A história da doença remonta à Tanzânia, leste da África, entre 1952 e 1953, segundo o Ministério da Saúde (MS).

Sintomas da Chikungunya

Os principais sintomas da doença são:

Febre súbita, a partir de 38.5 °C;

Dores intensas nas articulações, junto a inchaço;

Manchas vermelhas pelo corpo, com coceira intensa.

Legenda: A chikungunya causa manchas pelo corpo Foto: Shutterstock

Sequelas da Chikungunya

Conforme o infectologista André Siqueira, cerca de 50% das pessoas infectadas podem ter dores articulares mesmo muito tempo após ficarem curadas da doença. Algumas, entretanto, sofrem com dores debilitantes por vários anos após a infecção, conforme o especialista.

Quanto tempo duram as dores?

Dependendo de cada paciente, as dores podem durar de semanas a anos.

Quanto tempo duram as manchas?

Conforme a literatura médica, os sintomas clássicos da enfermidade duram cerca de 14 dias, mas não é a regra, pois depende de cada infecção.

Tratamento da Chikungunya

O pesquisador pontua que não há tratamento específico para a chikungunya. O que pode ser feito é o uso de medicamentos para aliviar as dores e outros sintomas, a medida que eles forem surgindo.

Como ocorre a transmissão

A transmissão ocorre pela picada dos mosquitos Aedes aegypti — que transmite a dengue — e Aedes albopictus — que transmite a febre amarela. A transmissão pelo aegypti ocorre em locais urbanos e pelo albopictus em zonas rurais.

Chikungunya é transmissível?

Não há registros da transmissão entre humanos, mas, segundo o MS há a possibilidade da transmissão in utero da mãe para o feto.

Conforme o Ministério, há uma chance de transmissão de 49% no período intraparto: "O recém-nascido é assintomático nos primeiros dias, com surgimento de sintomas a partir do quarto dia (3 a 7 dias), que incluem a presença de febre, síndrome álgica, recusa da mamada, exantemas, descamação, hiperpigmentação cutânea e edema de extremidades";

Exercícios para aliviar as dores

De acordo com André Siqueira, fisioterapia pode ser uma boa estratégia durante os estágios crônicos da doença, mas deve ser orientada por profissionais.

Nos primeiros meses após a recuperação da fase aguda da doença, é recomendado que se pratique natação, hidroginástica, entre outras modalidades aquáticas, pois há menos impacto nas articulações, de acordo com a Rede Trauma.

É importante não retornar aos exercícios com intensidade. Caminhadas também são uma boa maneira de reinserir-se na rotina.

Como prevenir a chikungunya

Como a chikungunya é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, e ainda não há vacina aprovada, a melhor forma de se prevenir é tomar medidas contra a proliferação dos animais.

Um imunizante contra a doença está em desenvolvimento pelo Instituto Butantan e a empresa de biotecnologia Valneva. Em março deste ano, o Butantan informou que os resultados da fase 3 mostraram que a vacina tem 96% de resposta imune duradoura.

Legenda: Visitas domiciliares e apoio da população são via de mão dupla para combater criadouros do mosquito. Foto: Fabiane de Paula

Veja algumas orientações de prevenção:

Fazer, pelo menos uma vez por semana, uma vistoria em casa em busca de eliminar possíveis locais de reprodução do mosquito;

Observar se a caixa d’água está vedada e se as calhas não estão acumulando água;

Limpeza correta de tanques de armazenamento de água e bandejas de geladeira;

Ficar atento a não deixar água acumulada embaixo de vasos de planta;

Limpeza correta de ralos e vasos sanitários, principalmente em locais que estão sem uso;

Não deixar objetos que acumulem água ao redor da casa, como: pneu, garrafas, copos de iogurtes, sacos plásticos e entre outros;

*André Siqueira é infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia (INI) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Também é coordenador da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada a Chikungunya (Replick).