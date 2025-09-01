Bem-vindo, setembro! Celebre o início do mês com 10 mensagens para compartilhar
Veja mensagens para desejar um bom mês para quem você ama
O mês de setembro começa nesta segunda-feira marcando a "reta final" do ano de 2025. Este primeiro dia do mês celebra o Dia do Profissional de Educação Física, o Dia da Bailarina e o Dia do Endocrinologista.
Setembro tem um feriado nacional, o dia 7, que, neste ano, será em um domingo. O mês ainda tem o começo da primavera no hemisfério sul, no dia 22.
Para marcar o começo deste novo mês, separamos 10 frases para você compartilhar e desejar boas energias para amigos e familiares. Confira!
10 frases para marcar o começo de setembro
- Seja bem-vindo, setembro! Que o mês renove as energias e nos dê forças para continuar a lutar pelos nossos sonhos.
- O início de um novo mês é mais uma oportunidade para tirar nossos planos do papel. Agradeça pelo que foi alcançado e siga perseverante! Bem-vindo, setembro!
- Que este mês seja de realizações! Aproveite o novo ciclo com boas companhias e fazendo o que lhe faz feliz. Um setembro maravilhoso para nós!
- Ainda há tempo para fazer de 2025 um ano de transformações. Coragem e foco para iniciar um novo mês! Bem-vindo, setembro!
- Neste mês, aproveite a oportunidade de recomeçar. As mudanças só acontecem quando não desperdiçamos o nosso tempo. Coragem!
- Que setembro seja surpreendente e traga bons ensinamentos. Vamos aproveitar a nova chance de fazer o nosso melhor!
- Encare a chegada de um novo mês como uma viagem. Concentre-se nas boas oportunidades e não esqueça do que foi planejado. Feliz setembro!
- Que este seja um mês leve e com bons momentos para recordar. Invista em você e em quem você ama!
- Falta pouco para o ano acabar, mas ainda temos muito para viver. Bem-vindo, setembro!
- Que em setembro não nos faltem força e determinação para vencer os desafios!