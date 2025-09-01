Bem-vindo, setembro! Celebre o início do mês com 10 mensagens para compartilhar

O mês de setembro começa nesta segunda-feira marcando a "reta final" do ano de 2025. Este primeiro dia do mês celebra o Dia do Profissional de Educação Física, o Dia da Bailarina e o Dia do Endocrinologista.

Setembro tem um feriado nacional, o dia 7, que, neste ano, será em um domingo. O mês ainda tem o começo da primavera no hemisfério sul, no dia 22.

Para marcar o começo deste novo mês, separamos 10 frases para você compartilhar e desejar boas energias para amigos e familiares. Confira!

10 frases para marcar o começo de setembro