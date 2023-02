Autor de chacina em Sinop morre após confronto com polícia

Um dos autores de uma chacina em bar de Sinop, no Mato Grosso, morreu nesta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, Ezequias Souza Ribeiro foi encontrado em uma área de mata e entrou em confronto com os policiais. As informações são do portal g1.

Ezequias, de 27 anos chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos, ainda segundo a polícia. Sete pessoas foram mortas no crime, que ocorreu nesta terça-feira (21). Uma das vítimas é uma adolescente de 12 anos.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, outro suspeito da chacina, continua foragido. O advogado dele, Marcos Vinicius Borges, afirmou ao g1 que ele irá se entregar à polícia nesta quinta-feira (23).

Os dois suspeitos têm diversas passagens pela polícia, segundo a Polícia Civil do Mato Grosso. Edgar tem registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) e chegou a frequentar um clube de tiro de Sinop.

Chacina em bar

Imagens registradas pela câmera de segurança do bar mostram o momento em que um dos suspeitos de camiseta azul, armado com pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede.

Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla participava de um jogo de sinuca a dinheiro e havia perdido uma partida. Pessoas que estavam no bar teriam feito piadas com eles, que conforme a PM, teria sido a motivação do crime.

Na manhã desta quarta-feira, a espingarda calibre 12 mm e a caminhonete usadas durante a chacina foram apreendidas pela Polícia Civil. O material estava em uma obra no bairro Vila Verde, ainda em Sinop.