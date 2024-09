Aluna de 10 anos que morreu estava 'aparentemente bem' ao chegar à escola, diz Polícia

Uma estudante de apenas 10 anos morreu na cidade de Rebouças, na região central do Paraná, no início desta semana. De acordo com a Polícia Civil do Estado, a jovem Alyce Tesluki chegou “aparentemente bem” na escola onde estudava, mas pouco depois o quadro de saúde começou a se agravar.

A corporação disse que trabalha com a hipótese de a criança ter morrido por um mal súbito. Segundo os policiais, a menina chegou à Escola Municipal Erasmo Pilotto no começo da tarde desta segunda-feira (16). As informações são do g1.

Às 12h55, Alyce teria ido ao banheiro apressada, reclamando de dores de cabeça e náusea aos professores. Cerca de 20 minutos depois, às 13h16, uma ambulância da Defesa Civil do município foi chamada à unidade de ensino após funcionários ficarem preocupados com o estado da menina.

Conforme a polícia, os servidores "empreenderam esforços para entender a gravidade dos sintomas, que rapidamente se agravaram".

Veja também País Filhote de macaco-prego é resgatado das cinzas das queimadas do Pantanal e batizado de 'Fénix' País Bebê de 1 ano é internada após ingerir cocaína e álcool em SP; criança não tem previsão de alta

Os socorristas chegaram a levar a criança até a ala de emergência Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, mas, ao ser atendida pelos médicos, ela já estava sem vida. “Após a confirmação do óbito, todas as medidas legais cabíveis foram tomadas para um melhor esclarecimento do caso”, explicou o hospital em comunicado à imprensa.

Escola lamenta falecimento

O caso comoveu os moradores do município paranaense. Em uma postagem no Facebook, a instituição onde Alyce estudava lamentou a partida tão repentina da criança.

“Nossa escola Erasmo Pilotto está de coração partido. Nosso anjo foi morar com Deus. Vamos ficar com as lembranças alegres e os bons momentos da nossa querida aluna. Estamos de luto”, escreveu a unidade.