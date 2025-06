Torre Eiffel é iluminada em verde e amarelo em homenagem ao Brasil durante visita de Lula à França

A Torre Eiffel, cartão postal de Paris, vestiu as cores verde e amarelo em homenagem ao Brasil durante visita do presidente Lula à França na noite desta quinta-feira (5). O mandatário da República foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron na Capital, onde cumpre agenda oficial nesta semana. As primeiras-damas Janja da Silva e Brigitte Macron também participaram do encontro, com registros compartilhados nas redes sociais.

"Esta noite a Torre Eiffel veste as cores do Brasil", escreveu Lula na rede social X. Ao fundo da foto, o monumento turístico aparece iluminado com as cores do País.

"Ao longo dos próximos dias, teremos outros compromissos para fortalecer a parceria entre Brasil e França, ampliando a cooperação em áreas como economia, meio ambiente e cultura", declarou Lula.

Veja imagens da Torre Eiffel iluminada com as cores do Brasil

Legenda: Presidente Emmanuel Macron publicou uma selfie do encontro com Lula e Janja nas redes sociais Foto: Reprodução/X

Legenda: Ao fundo da foto, o monumento turístico aparece iluminado com as cores do Brasil Foto: Ricardo Stuckert

Visita de Lula à França

Nesta semana, Lula cumpre agenda oficial na França. O presidente já se reuniu com Macron e com outras lideranças políticas do país europeu. Entre os compromissos desta quinta (5), houve uma reunião com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e um encontro com a comunidade brasileira.

Veja também PontoPoder Trump x Brasil: como ação dos EUA ameaça a soberania brasileira e afeta a política nacional PontoPoder Desaprovação do governo Lula atinge 57% e aprovação chega a 40%, aponta pesquisa Quaest

Lula também foi homenageado pela Academia Francesa, instituição criada em 1635 e, em quase 400 anos, homenageou oficialmente 19 chefes de Estado. Apenas um brasileiro havia recebido essa distinção: Dom Pedro II, em 1872.

Em declaração, Lula fez um pedido público a Macron: "Abra seu coração para o acordo da União Europeia com o Mercosul", declarou o presidente brasileiro.