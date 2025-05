Teto cai em cima de aniversariante durante sessão de ‘Premonição 6’ em cinema na Argentina

Enquanto assistia ao filme “Premonição 6: Laços de Sangue”, a jovem Fiamma Villaverde, 29 anos, foi atingida por um pedaço do teto que caiu da sala do Cinema Ocho, em Buenos Aires, na Argentina. O acidente ocorreu no mesmo dia de seu aniversário, na última segunda-feira (19).

Conforme o portal argentino Infobae, Fiamma não tinha planejado assistir ao filme, mas ao passar na frente do cinema e ver um desconto no ingresso, decidiu entrar na sessão com a filha de 11 anos e uma amiga. Coincidentemente, a trama aborda histórias de pessoas que conseguem escapar de um acidente fatal e são perseguidas pela morte posteriormente.

No cinema, Fiamma foi atingida no ombro, nas costas, no joelho e no tornozelo. “Não me atingiu na cabeça porque eu estava apenas me inclinando um pouco sobre o apoio de braço”, explica ela.

Além delas, cerca de 40 pessoas também estavam assistindo ao filme. Inicialmente, Fiamma e sua amiga pensaram que o estrondo fizesse parte dos efeitos sonoros da produção.

"Houve um barulho muito alto. No começo, achamos que fazia parte do filme, porque estávamos tão envolvidos; mas aí um pedaço enorme de pedra caiu em cima de mim". Fiamma Villaverde Faxineira

Atendimento hospitalar

A argentina precisou buscar atendimento médio em um hospital. Realizou diversos exames, incluindo raio-X, além de tratar dos hematomas que ficaram em seu corpo pelo impacto.

Após o acidente, a jovem revelou que já sofria de ataques de pânico e transtornos de ansiedade, e que o acidente apenas piorou o seu quadro de saúde mental.

"Estou em tratamento psiquiátrico e tomando medicação. Tenho dificuldade em ficar em lugares lotados. Não vou ao cinema há anos. Fui porque era meu aniversário, e olha o que aconteceu comigo", lamenta.

Fiamma é moradora de Berisso e trabalha como faxineira em uma boate. No entanto, não pode ir trabalhar enquanto não se recuperar das feridas. "Ainda não registrei queixa, mas já procurei um advogado. Estou sem poder ir trabalhar há dias. Quem vai cuidar disso?", questionou.

Ainda no local, ela pediu o dinheiro de volta. O Cinema Ocho não se pronunciou sobre o ocorrido.