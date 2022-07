Tempestade parte navio ao meio e deixa 27 tripulantes desaparecidos no mar da China

Um navio com 30 tripulantes a bordo naufragou, neste sábado (2), no mar de Hong Kong, na China, após ser atingido por uma tempestade tropical. Três pessoas foram resgatadas com vida por um helicóptero das autoridades locais, enquanto outras 27 seguem desaparecidas. As informações são da Reuters.

O tufão Chaba, que atinge a costa sul do país desde quinta-feira (30), teria sido responsável por partir a embarcação no meio, provocando o naufrágio. As buscas pelos desasparecidos continuam em um raio de 300 quilômetros do local onde o návio afundou, conforme informou o governo local.

Meteorologistas chineses elevaram o grau de alerta para a passagem da tempestade ainda na quinta, apontando riscos de chuvas recordes e desastres.

De lá até o momento, comércios já foram fechados devido aos fortes ventos e chuvas, bem como linhas do transporte público foram interrompidas.