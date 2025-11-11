Diário do Nordeste
'Shutdown' nos EUA deve chegar ao fim após votação no Senado

Projeto será enviado ao presidente Donald Trump para a promulgação.

Escrito por
e
Mundo
foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Legenda: Donald Trump se mostrou favorável a cumprir o acordo.
Foto: Shutterstock/Joshua Sukoff.

O Senado dos Estados Unidos deve colocar fim à paralisação mais longa dos serviços públicos federais do País, o chamado "shutdown". Senadores democratas se uniram aos republicanos em uma votação 60-40 para aprovar um acordo de compromisso, nessa segunda-feira (10).

O projeto de lei agora segue para a Câmara. O próximo passo é uma nova reunião, prevista para esta quarta-feira (12), para a aprovação do projeto, antes do envio ao presidente Donald Trump para a promulgação.

Conhecida como “shutdown”, essa paralisação acontece quando o governo federal suspende parte das atividades por falta de aprovação, pelo Congresso, do orçamento para os gastos públicos.

Mais de 1 milhão de servidores federais, incluindo controladores do tráfego aéreo, estão sem trabalhar ou trabalham sem receber o salário desde 1º de outubro.

O presidente Trump se mostrou otimista com o acordo firmado na segunda-feira. Ele se comprometeu a "cumprir o acordo" e disse que "é muito bom", quando questionado se iria acatar os termos do pacto que incluem a reincorporação dos trabalhadores federais demitidos durante o fechamento.

"Vamos reabrir nosso país muito rapidamente", afirmou Trump sobre a volta de serviços públicos federais.

O que prevê o acordo

O projeto se concentra na disputa pela prorrogação dos subsídios ao seguro-saúde, que expiram no fim do ano, exigência dos democratas. Do outro lado, os republicanos defendem negociar esse ponto após a aprovação do orçamento.

Sem a ajuda orçamentária, não prevista nas votações, milhões de americanos terão que pagar o dobro pelo seguro a partir do próximo ano.

O acordo prevê um orçamento até janeiro e a readmissão de funcionários demitidos pelo governo durante o fechamento.

O projeto também contempla o financiamento, durante todo o ano fiscal, de programas de ajuda, como o SNAP, do qual se beneficiam mais de 42 milhões de americanos de baixa renda para a compra de alimentos.

