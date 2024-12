Passageiro de avião que explodiu na Coreia do Sul alertou família sobre colisão com pássaro; entenda

Um dos passageiros do avião Boeing 737-800 da Jeju Air que explodiu na Coreia do Sul na noite deste sábado (28) – manhã de domingo (29), no horário local – contou à família, antes do acidente, que um pássaro havia colidido com a aeronave e que, por isso, o pouso estava impossibilitado.

A informação é da agência de notícias coreana News1, que afirmou que a vítima, de nome preservado, enviou uma mensagem de texto a um familiar informando o problema.

"Um pássaro ficou preso na asa, e não conseguimos pousar", contou o passageiro na mensagem.

Veja também Mundo Acidente de Avião na Coreia: Declaração de emergência foi dada por tripulação pouco antes da explosão Mundo Avião com 181 pessoas a bordo sai da pista e explode após colidir com muro na Coreia do Sul

O acidente, que ocorreu no Aeroporto Internacional de Muan e vitimou 179 das 181 pessoas à bordo, ocorreu após o motor da aeronave pegar fogo, segundo testemunhas.

Ao tentar aterrissar, o Boeing 737-800 – que havia decolado em Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan – estava com o trem de pouso recolhido, o que o fez sair da pista e colidir com um muro, causando uma explosão de grandes proporções.

As autoridades aeroportuárias afirmaram que a possível causa do acidente pode, de fato, ter sido uma colisão com pássaros, o que teria ocasionado o mau funcionamento do trem de pouso. O motivo do acidente, no entanto, segue em investigação.