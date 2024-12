Acidente de Avião na Coreia: Declaração de emergência foi dada por tripulação pouco antes da explosão

A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air, que explodiu na Coreia do Sul, havia declarado emergência após receber um alerta da torre de comando sobre o risco de colisão com pássaros. A informação foi dada pelo ministério dos transportes. O acidente ocorreu na noite deste sábado (28), no Aeroporto Internacional de Muan.

Os pilotos tentaram pousar a aeronave, logo depois do aviso, mas acabaram colidindo com um muro. No momento da aterrissagem o avião estava com o trem de pouso recolhido.

As autoridades aeroportuárias locais afirmaram que uma colisão com pássaros pode ter causado o mau funcionamento do trem de pouso, conforme a agência de notícias local Yonhap, porém essa relação ainda não foi confirmada.

A aeronave, com 181 pessoas a bordo, decolou de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. O acidente causou 179 mortes. Apenas duas pessoas foram resgatadas com vida.

Colisão na asa

Um passageiro avisou a sua família por mensagem de texto, pouco antes do acidente, que um pássaro colidiu com a aeronave, segundo a agência de notícias News1. "Um pássaro ficou preso na asa, e não conseguimos pousar", disse a vítima na mensagem.

De 2019 até agosto deste ano, o Aeroporto Internacional de Muan já relatou 10 incidentes envolvendo pássaros. O local é o que registra a maior taxa de colisões com aves na Coreia do Sul, segundo o jornal The Guardian. Isso se daria por conta da localização do aeroporto, próxima a campos e áreas costeiras, favorecendo a presença de aves.