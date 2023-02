Papa Francisco lamenta desastre que devastou litoral paulista

Papa Francisco Líder da Igreja Católica

“Muitos estão desaparecidos, muitos afetados. Faço chegar minha proximidade, faço chegar a certeza da minha oração. Que Deus os abençoe muito, que Jesus os acompanhe e os console. E que a virgem os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém”.