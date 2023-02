Carro usado por Papa Francisco no Panamá será sorteado pela Igreja Católica

Um carro usado pelo Papa Francisco no Panamá será sorteado pela Igreja Católica no dia 20 de agosto. O valor obtido contribuirá com os gastos da instituição, considerando a queda nas receitas registrada após a pandemia de Covid-19. O carro é um Toyota Prius azul de 2019 com 14 mil quilômetros de uso. As informações são do O Globo.

O arcebispo da capital panamenha, José Domingo Ulloa detalhou que o dinheiro busca arrecadar fundos para programas sociais. A partir de uma "grande rifa solidária", querem vender cerca de 100 mil bilhetes no valor de 10 dólares cada, e esperam arrecadar 1 milhão de dólares.

"Aquele carro é realmente muito especial, o papa costumava ir lá quando viajava antes e depois de embarcar no 'papamóvel' branco em eventos de massa", disse Ulloa. “É um carro para todos, também para os não crentes, porque tem um significado histórico”, acrescentou.

Visita do Papa ao Panamá

Entre 23 a 27 de janeiro de 2019, o Papa visitou o Panamá, em meio à Jornada Mundial da Juventude. Na época, o carro foi usado para cumprir tarefas administrativas.

“Como resultado da pandemia de Covid, a economia sofreu e, assim como as receitas em todas as organizações e nos lares diminuíram, a Igreja não escapa a esta realidade”, declarou o Víctor Chang, controlador da Arquidiocese.

Os fundos buscam ajudar as pessoas mais vulneráveis e desprotegidas, como aquelas em centros de atendimento a famílias carentes, refeitórios sociais e centros para pessoas com HIV.