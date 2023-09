Oficialmente casada, mulher entrega ex-companheiro para a polícia após ver fotos do novo matrimônio

Mesmo separada do companheiro, uma mulher que era oficialmente casada entregou o ex para a polícia após descobrir que ele tinha oficializado a união com outra pessoa. O caso inusitado aconteceu no Reino Unido, quando Hayley Brown, de 36 anos, viu fotos de Mark Rowlands, de 47, na internet e o denunciou.

Como publicou Daily Mail, que entrevistou a denunciante, Hayley e Mark se conheceram em 2010 e casaram em 2012. Anos depois se separaram, porém, por não formalizarem o divórcio, permaneceram legalmente casados.

Mãe de três filhos, ela se surpreendeu quando uma amiga lhe enviou fotos de Mark no dia do casamento dele com a sua nova esposa, Kerry Adams, que aconteceu em junho de 2021. Com o flagrante em mãos, ela contatou as autoridades policiais.

Rowlands, ao ser julgado, se declarou culpado de bigamia. Como noticiou o jornal, foi imputada a ele uma multa de valor equivalente a quase R$ 3 mil e foi cobrado um valor de R$ 2 mil pelos custos do processo e sobretaxa de vítima.

No Reino Unido, desde 1861, por conta da Lei de Ofensas Contra a Pessoa, o crime é punível com até sete anos de prisão e/ou multa.

Em entrevista ao tabloide, Hayley disse: "sinto que Mark escapou contando mentiras por muito tempo. Agora ele pode pensar duas vezes".

"Mark era um verdadeiro encantador, ele tinha o dom da palavra. Foi um romance turbulento e fomos morar juntos depois de cerca de um mês", relembrou ela ao falar sobre o tempo que estiveram juntos.

Segundo Brown, a relação dos dois foi repleta de suspeitas de traição. Além disso, o ex-marido a abandonou após a chegada de um dos filhos.

"Tive dificuldades financeiras depois que Mark saiu. Eu tinha um filho pequeno, um bebê novo e muitas dívidas. Tive que mudar de casa e começar de novo. Eu pedi o divórcio a ele, mas naquela época não tinha dinheiro para isso", desabafou.

Conforme a publicação, o casamento com a outra mulher só foi possível porque ele apresentou uma certidão de casamento que declarava erroneamente que a união anterior estava dissolvida.