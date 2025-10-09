Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

A primeira fase do cessar-fogo foi alcançada nessa quarta-feira (8), em reunião no Egito, mas ainda falta esclarecer alguns pontos sem consenso

Escrito por
e
Mundo
Esta imagem, tirada durante uma visita à mídia organizada pelo exército israelense em 3 de outubro de 2025, mostra tanques do exército israelense em frente a edifícios danificados pela guerra nas proximidades do Hospital de Campanha Jordaniano na Cidade de Gaza.
Legenda: Próximos passos devem incluir assinatura do acordo, retirada das tropas israelenses e libertação de reféns
Foto: JACK GUEZ/POOL/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa quarta-feira (8) que a primeira fase de um acordo de paz entre Israel e o grupo palestino Hamas foi alcançada, em reunião no Egito. 

O cessar-fogo pode levar ao fim do conflito, e o Diário do Nordeste explica o que deve acontecer a partir de agora na região.

Israel vota acordo

Nesta quinta-feira (9), o governo israelense deve se reunir para ratificar o acordo, conforme divulgou o primeiro-ministro local, Benjamin Netanyahu, nas redes sociais.

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, já indicou que votará contra a aprovação, segundo a agência AFP

Caso o texto do acordo seja ratificado, o país do Oriente Médio deverá retirar as tropas da Faixa de Gaza até a região negociada, conforme detalhou um alto funcionário da Casa Branca ao canal CBS News. Ainda segundo a fonte, a retirada militar deverá ocorrer até 24 horas após a aprovação. 

Libertação dos reféns

Também nesta quinta-feira, o governo israelense deve se reunir para discutir o plano de libertação dos reféns mantidos em Gaza

"Reunião do governo às 18h (12h em Brasília). Pauta: plano para a libertação de todos os reféns israelenses", diz um comunicado publicado no site do governo, de acordo com a AFP

Pelo acordo, a operação de devolução dos reféns deve acontecer logo após as tropas de Israel serem retiradas da área negociada.

Com o encerramento dessa etapa, iniciará uma contagem de 72 horas para o Hamas libertar os sequestrados.  

À emissora Fox News, Trump afirmou que acreditar que serão devolvidos, na próxima segunda-feira (13), os reféns vivos e os corpos dos que faleceram

O grupo deve ser liberto em troca de 250 presos condenados a prisão perpétua e 1,7 mil palestinos detidos por Israel após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. 

Veja também

teaser image
Mundo

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

teaser image
Mundo

Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo

O que ainda falta saber

Até o momento, foi anunciada somente a etapa inicial do plano de paz proposto por Trump, que prevê 20 pontos. O acordo foi aceito por Israel e parcialmente aprovado pelo Hamas, conforme a BBC Brasil

As negociações sobre alguns temas delicados envolvendo o conflito ainda não chegaram a um consenso

Desarmamento do Hamas

O grupo islâmico já afirmou que entregará suas armas somente quando um Estado Palestino for criado

Quem governará a Faixa de Gaza

O acordo estabelece que o Hamas não poderá administrar o território e propõe a criação de um "comitê palestino tecnocrático e apolítico" para comandar temporariamente a região, antes de transferir o poder para a Autoridade Palestina. 

Porém, Netanyahu já demonstrou resistência com a participação da Autoridade Palestina. Setores ultranacionalistas da colisão do primeiro-ministro também devem se opor à proposta, conforme a BBC

Já o Hamas, por sua vez, afirma que espera ter alguma participação no governo futuro de Gaza

Incerteza sobre fim do conflito

Ao libertar os reféns, o Hamas perderá a influência nas negociações, por isso, exigiu garantias de que Israel não retomará o conflito após receber os cativos

O grupo palestino tem motivos para desconfiar do governo israelense, já que em março deste ano, o país violou um acordo de cessar-fogo e voltou a atacar a região.

Ao anunciar o acordo dessa quarta-feira, Netanyahu disse ter alcançado uma "vitória diplomática, nacional e moral para o Estado de Israel". No entanto, ao contrário do Hamas, a declaração do político não afirmou que esse seria o fim da guerra.

Assuntos Relacionados
Esta imagem, tirada durante uma visita à mídia organizada pelo exército israelense em 3 de outubro de 2025, mostra tanques do exército israelense em frente a edifícios danificados pela guerra nas proximidades do Hospital de Campanha Jordaniano na Cidade de Gaza.
Mundo

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

A primeira fase do cessar-fogo foi alcançada nessa quarta-feira (8), em reunião no Egito, mas ainda falta esclarecer alguns pontos sem consenso

Redação e AFP
Há 47 minutos
Trump fala durante reunião na Casa Branca.
Mundo

Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

Plano será implementado em fases. Reféns deverão ser libertados e tropas israelenses começarão retirada

Lucas Monteiro e AFP
08 de Outubro de 2025
Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo
Mundo

Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo

Caso ocorreu em meio aos protestos contra o aumento do preço do diesel no país

Redação e AFP
07 de Outubro de 2025
Bad Bunny se apresenta durante um show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre fala de Trump sobre artista anunciado como atração do Super Bowl.
Mundo

'Nunca ouvi falar', diz Trump sobre Bad Bunny como atração do Super Bowl

Presidente americano classificou a escalação do porto-riquenho para o evento como “ridícula”

Redação
07 de Outubro de 2025
Antoni Lallican em uma balanço em meio a destroços do conflito entre Ucrânia e Russia.
Mundo

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Antoni Lallican foi vítima de ataque russo, segundo o presidente francês Emmanuel Macron

Nathália Paula Braga*
07 de Outubro de 2025
Netanyahu gesticula durante discurso.
Mundo

Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu

Negociadores israelenses e do grupo terrorista Hamas se reúnem no Cairo para definir os próximos passos do acordo

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem mostra baú de madeira entreaberto com uma grande porção de peças de metal identificadas como moedas espanholas de 1715.
Mundo

Tesouro espanhol de mais de 1 milhão de dólares é resgatado na Flórida

Baú com mais de mil moedas de prata e ouro foi encontrado em local conhecido como "Costa do Tesouro"

Redação
05 de Outubro de 2025
Protestos na Itália contra Israel e a favor da Palestina reuniram milhares de manifestantes
Mundo

Italianos protestam com greve em apoio a flotilha interceptada por Israel

Onda de protestos populares se espalham pelo país europeu, que não reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Redação e AFP
04 de Outubro de 2025
Estátua de São Francisco de Assis em pedra, com céu nublado ao fundo, simbolizando paz e espiritualidade.
Mundo

Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Geovana Almeida*
04 de Outubro de 2025
Um policial armado está em um cordão na White House Avenue, perto da sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation em Crumpsall, no norte de Manchester, em 2 de outubro de 2025, após um ataque à sinagoga.
Mundo

Um dos mortos em ataque à sinagoga foi ferido por disparos de agentes

Tiros também atingiram outra vítima, que está hospitalizada. Suspeito não portava arma de fogo

Carol Melo e AFP
03 de Outubro de 2025
Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) estava em um dos barco de missão interceptado

Redação
03 de Outubro de 2025
Pessoas caminhando na Walthamstow High Street
Mundo

Dois jovens são hospitalizados após suspeita de ataque com ácido em Londres

Três adolescentes de 17 anos foram detidos

Redação
03 de Outubro de 2025
Navios da Flotilha Global Sumud
Mundo

Brasileiros detidos por Israel receberão visitas de membros do Itamaraty

Objetivo da visita é verificar as condições de saúde e oferecer assistência jurídica aos cidadãos

Redação, AFP e Agência Brasil
02 de Outubro de 2025
Cantor, vestido com roupas brancas e gorro de lã, atuando em palco ao ar livre com vegetação ao fundo.
Mundo

Agentes de imigração fiscalizarão show de Bad Bunny, afirma governo Trump

Atração principal do espetáculo de intervalo do Super Bowl, cantor é abertamente contra as políticas anti-imigrantes

Redação
02 de Outubro de 2025
Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester
Mundo

Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester

Um homem atropelou pedestres em frente ao tempo no bairro de Crumpsall

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Imagem de perfil de Elon Musk, homem branco de cabelo castanho escuro, com expressão séria, destacando detalhes faciais e pele, em close-up lateral de cabeça.
Mundo

Fortuna de Elon Musk agora ultrapassa os US$ 500 bilhões

O empresário está caminhando para se tornar o primeiro trilionário do mundo

Redação
02 de Outubro de 2025
Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos
Mundo

Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos

O abalo de 6,9 graus de magnitude, registrado na terça-feira (30), ainda deixou cerca de 20 mil desabrigados

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Capitólio americano ao fundo para matéria sobre shutdown do governo dos EUA
Mundo

Estados Unidos entram em 'shutdown' e paralisam parte das atividades do governo

Paralisação ocorre após fracasso em negociações entre Democratas e Republicanos

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem de Barbara para matéria onde cineasta foi detida por imigração dos EUA
Mundo

Cineasta brasileira Barbara Marques é detida por imigração dos EUA

Marido denunciou condições desumanas da detenção na prisão de Barbara

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, caminhando no interior de um edifício com decoração clássica, incluindo lustres e tapete vermelho.
Mundo

Trump quer impor tarifa de 100% a filmes americanos produzidos fora dos EUA

Presidente afirma que taxas seriam necessárias porque outras nações estariam roubando a indústria norte-americana

Redação e AFP
29 de Setembro de 2025