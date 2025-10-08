Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (8) que Israel e o Hamas aprovaram a “primeira fase” de seu plano de paz, o que incluiria a libertação dos reféns e a retirada de tropas israelenses a uma linha acordada.

"Estou muito orgulhoso de anunciar que tanto Israel quanto o Hamas aprovaram a primeira fase do nosso plano de paz", disse Trump em sua rede social Truth Social.

"Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas até uma linha acordada, como os primeiros passos rumo a uma paz forte, duradoura e eterna", acrescentou.

Veja anúncio de Donald Trump

O acordo marca o maior avanço desde as trocas anteriores de prisioneiros e cessar-fogos mediadas nos primeiros meses de 2025. A guerra durou mais de 2 anos e 2 dias, e deixou mais de 60 mil mortos, em sua maioria palestinos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que todos os reféns mantidos pelo Hamas em Gaza serão trazidos de volta para casa. Ele também anunciou que convocará seu governo para tratar da assinatura formal do pacto, prevista para quinta-feira (9).

De acordo com fontes palestinas ouvidas pela AFP, espera-se que o Hamas libere, na fase inicial, 20 reféns com vida.

Veja a publicação de Benjamin Netanyahu

O Catar, país mediador nas negociações entre Israel e Hamas, afirmou que o plano inclui não só o fim dos combates, mas também a troca de prisioneiros, a entrada de ajuda humanitária e mecanismos de implementação para garantir a paz.

"Os mediadores anunciaram que esta noite se alcançou um acordo sobre todas as previsões e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo do alto-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, a libertação dos rehenes israelenses e dos prisioneiros palestinos, e o ingresso de ajuda. Os detalhes serão anunciados posteriormente", disse Majed al Ansari, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar.