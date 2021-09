Noivo fratura coluna ao ser jogado para cima em festa de casamento

Um noivo de 31 anos fraturou a coluna após ser lançado ao ar por amigos durante a festa de casamento, na Romênia. O episódio foi gravado por um dos convidados.

Nas imagens, é possível observar o homem dançando com os familiares e amigos na pista do salão de eventos Castello, no resort Presidente Baile Felix. Em seguida, um grupo se aproxima do noivo e o ergue no ar.

Os amigos conseguem pegar o homem no primeiro arremesso, mas, ao lançarem novamente, não conseguem segurar o noivo, que cai de ponta-cabeça no chão.

A vítima fraturou a coluna na queda. Conforme relato locais, os amigos pioraram a situação ao tentar o socorrer, o erguendo novamente e o sentando em uma cadeira, antes da chegada dos paramédicos.

"Eu não deveria ter sido movido quando estava deitado no chão", relatou o noivo, segundo a publicação Bihorjust.

A festa continuou depois que o homem foi encaminhado para uma unidade de saúde.

"O paciente fraturou a coluna. Seu progresso parece ligeiramente favorável", informou horas depois a médica que atendeu o noivo, Lucia Daina. "Ele está internado na enfermaria da neurocirurgia e na próxima semana fará mais exames".

A vítima não descartou a possibilidade de processar os convidados por terem causado os ferimentos. "Entrei em contato com um advogado, mas ainda estou pensando no que vou fazer."

