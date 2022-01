Morre na Itália o fundador da Parmalat

O empresário Calisto Tanzi morreu no último sábado (2), na cidade de Parma, na Itália. Ele tinha 83 anos e era reconhecido por transformar a Parmalat em uma das maiores marcas do ramo de laticínios. Tanzi lutava contra problemas respiratórios e cumpria prisão domiciliar após problemas jurídicos com a falência da empresa.

Nascido em 1938, na cidade de Collecchio, o gestor assumiu o pequeno negócio da família logo após a morte do pai. O modesto empreendimento tornou-se uma potência alimentar multinacional. Nos anos 1990, o grupo chegou a contar com 130 fábricas ao redor do mundo.

Outra característica da administração realizada por Tanzi foi seu envolvimento com o mundo dos esportes. Ele presidiu o Parma, clube de futebol da primeira divisão italiana e apoiou equipes de esqui e automobilismo de Fórmula 1.

No Brasil a marca ficou popular por conta do patrocínio junto ao Palmeiras e a famosa propaganda dos "Mamíferos". Com o aporte financeiro do italiano, o alviverde paulista testemunhou anos de glória.

Além de contratar super times, o Palmeiras conquistou a Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, três Campeonatos Paulista e a Copa Mercosul.

Escândalos

A Parmalat é a junção das palavras "Parma" (cidade italiana da região da Emilia-Romagna) e "latte" (leite em italiano). A empresa se tornaria a maior

produtora mundial de leite longa vida. Porém, Tanzi e sua empresa se envolveram em um escândalo fiscal.

Em 2003, um rombo financeiro de 14 bilhões de euros foi descoberto em seu balanço patrimonial, afetando milhares de pequenos investidores.Durante anos, a empresa anunciou lucros e vendas superfaturadas.

O colapso gerou litígios em todo o mundo contra dezenas de bancos. Uma conta bancária de 4 bilhões de euros era mantida por uma unidade da Parmalat nas Ilhas Cayman.

O fato desencadeou uma investigação de fraude criminal. Em 2011, a Parmalat se tornou subsidiária do grupo francês Lactalis, que obteve o controle total da marca em 2019.