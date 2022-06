Morre apresentadora que emocionou o mundo com despedida após descobrir câncer

Após emocionar o mundo ao compartilhar, em maio deste ano, uma postagem dizendo que seu corpo não conseguia "mais continuar" em razão de um câncer de intestino, morreu nesta terça-feira (29) a podcaster Deborah James, da BBC de Londres. O falecimento dela foi anunciado pela família no Instagram.

Segundo a publicação, Deborah morreu ao lado dos parentes, aos 40 anos de idade. Ela enfrentava o câncer desde 2016, quando recebeu o diagnóstico. "Deborah se foi em paz hoje", disse a família, que a considera "a mais incrível esposa, filha, irmã e mãe".

A apresentadora deixa dois filhos.

"Ninguém sabe quanto tempo me resta"

Na postagem publicada no dia 9 de maio, Deborah disse que não se sentia bem e que temia não saber quanto tempo restava de vida. "Ninguém sabe quanto tempo me resta, mas não sou capaz de andar, durmo a maior parte dos dias e a maioria das coisas que eu dava como certas são sonhos distantes", relatou.

A podcaster estava recebendo cuidados paliativos na casa dos pais em Woking, na Inglaterra, após descobrir que o tratamento ao qual estava se submetendo não fazia efeito. Seu fígado já havia parado de funcionar há seis meses.

"Sei que buscamos todas as possibilidades. Mas, mesmo com todos os tratamentos inovadores contra o câncer no mundo, ou mesmo se houver uma nova descoberta mágica, meu corpo simplesmente não consegue mais continuar", afirmou Deborah à época.

Carreira

Deborah James apresentava o podcast 'You, Me and The Big C', da BBC, que retratava a rotina de pessoas com câncer. Além disso, ela lançou o fundo Bowelbabe para promoção da medicina personalizada no tratamento para câncer. O fundo, hoje, já acumula mais de 6,8 milhões de libras.

A podcaster já foi visitada pelo príncipe William, que concedeu a ela o título de "dama".

Ela também era vice-diretora em uma escola e, depois do diagnóstico de câncer, começou a escrever um blog. Também tinha coluna no jornal The Sun.

