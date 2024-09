Investigação aponta causa da morte de vítimas de iate que naufragou na Itália

Quatro das sete vítimas do naufrágio do iate de luxo na costa da Itália, em agosto, morreram em decorrência de uma "bolha de ar", após o oxigênio da cabine acabar, conforme o resultado da autópsia, divulgada nessa quarta-feira (4) pela imprensa italiana.

Dentre os corpos, estão os de Jonathan e Judy Bloomer e Chris e Neda Morvillo. Jonathan Bloomer era presidente do Conselho de Administração da Morgan Stanley International, e Christopher Morvillo, sócio do escritório de advocacia Clifford Chance, em Nova York.

Segundo o jornal La Reppublica, os peritos não encontraram água nos pulmões das vítimas, descartando a hipótese de afogamento. Como estavam confinados no iate naufragado, os dois casais teriam morrido devido à circulação de dióxido de carbono.

Os procuradores da ilha italiana investigam possíveis crimes de naufrágio negligente e homicídio culposo no caso do iate "Bayesian" na madrugada de 19 de agosto. O acidente provocou a morte do bilionário Mike Lynch, da filha dele, Hannah Lynch, e de outras cinco pessoas.

O iate de 56 metros de comprimento afundou em questão de minutos depois que uma tromba d'água atingiu cerca de 700 metros do porto de Porticello, perto de Palermo, na Itália. A embarcação transportava 10 tripulantes e 12 passageiros.