Homem fere seis pessoas em ataque com faca na França

Um ataque com faca deixou ao menos seis pessoas feridas, incluindo quatro crianças, em um parque perto do Lago Annecy, nos Alpes franceses, nesta quinta-feira (8). Segundo agências internacionais, um homem foi preso por suspeita de autoria do ato criminoso.

Até então, não se tem informações sobre as identidades das vítimas, mas, segundo testemunhas, um bebê ferido estava em um carrinho de passeio quando foi atingido pelo homem. O agressor foi detido logo em seguida.

Emmanuel Macron, residente da França, usou as redes sociais para repudiar o ocorrido. "Ataque absolutamente covarde esta manhã em um parque em Annecy. Várias crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque", tuitou ele.

Inicialmente, acreditava-se que apenas um adulto teria ficado ferido, mas o número foi atualizado após balanço policial. Detalhes sobre o estado de saúde das vítimas ainda não foram comunicados.

Agressor

O agressor, de 32 anos, era de nacionalidade síria e viveu dez anos na Suécia, onde obteve o status de refugiado em 26 de abril. Também solicitou o asilo na França em novembro, segundo uma fonte policial.

O ataque ocorreu por volta das 09h45, na França, quando crianças de cerca de três anos estavam nos Jardins da Europa, um parque muito popular às margens do Lago Annecy.

Segundo testemunhas ouvidas pela rede BFMTV, o homem tentou fugir do parque após o ataque e agrediu um idoso antes de ser rapidamente detido pela polícia.

"Ele queria atacar todo mundo. Eu me afastei e ele atacou um avô e uma avó e esfaqueou o avô", disse Anthony Le Tallec, ex-jogador do Saint Etienne e do Liverpool, ao jornal regional Le Dauphiné libéré.

Seis pessoas ficaram feridas, informou a prefeitura do departamento de Haute-Savoie, no último balanço. Um adulto e dois menores correm risco de morte, disse uma fonte próxima ao caso.

A polícia isolou os arredores do parque, confirmou um jornalista da AFP. Segundo o Le Dauphiné libéré, a maioria das vítimas foi transferida para o hospital Annecy Genevois e as testemunhas para um prédio próximo ao local do drama.