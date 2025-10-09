Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Hamas declara fim da guerra com Israel

Ministros israelenses se reúnem para aprovar o novo acordo

Escrito por
e
Mundo
Imagem das forças de segurança israelenses bloqueiam uma estrada na cidade ocupada, para matéria sobre fim da guerra entre Israel e Hamas.
Legenda: Plano prevê a libertação de reféns israelenses e palestinos que continuam vivos.
Foto: HAZEM BADER / AFP.

O chefe do Hamas, Khalil Al-Hayya, declarou o fim da guerra com Israel nesta quinta-feira (9). O acordo ocorre em meio a debates sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos na Faixa de Gaza. 

Khalil declarou ter recebido garantias de Donald Trump e de mediadores dos países árabes sobre um cessar-fogo permanente. Na quarta-feira (8), Trump já havia anunciado o acordo de paz, após dois anos de guerra. 

Já Israel afirmou que todas as partes assinaram a versão final da primeira fase do acordo. Haverá a libertação de reféns israelenses e palestinos.

Veja também

teaser image
Mundo

Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

teaser image
Mundo

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

Plano de paz

A porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, informou que todas as partes assinaram, no Egito, a versão final desse acordo para a primeira fase do plano, após negociações indiretas na cidade turística de Sharm el-Sheikh, com a mediação dos Estados Unidos, Catar e Turquia.

A proposta devia receber a aprovação do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após uma reunião seu gabinete de segurança.

Em Khan Yunis, no sul da devastada Faixa de Gaza, palestinos aplaudiram e gritaram de alegria quando o acordo foi anunciado.

Assuntos Relacionados
Imagem das forças de segurança israelenses bloqueiam uma estrada na cidade ocupada, para matéria sobre fim da guerra entre Israel e Hamas.
Mundo

Hamas declara fim da guerra com Israel

Ministros israelenses se reúnem para aprovar o novo acordo

Redação e AFP
Há 22 minutos
Esta imagem, tirada durante uma visita à mídia organizada pelo exército israelense em 3 de outubro de 2025, mostra tanques do exército israelense em frente a edifícios danificados pela guerra nas proximidades do Hospital de Campanha Jordaniano na Cidade de Gaza.
Mundo

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

A primeira fase do cessar-fogo foi alcançada nessa quarta-feira (8), em reunião no Egito, mas ainda falta esclarecer alguns pontos sem consenso

Redação e AFP
09 de Outubro de 2025
Trump fala durante reunião na Casa Branca.
Mundo

Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

Plano será implementado em fases. Reféns deverão ser libertados e tropas israelenses começarão retirada

Lucas Monteiro e AFP
08 de Outubro de 2025
Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo
Mundo

Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo

Caso ocorreu em meio aos protestos contra o aumento do preço do diesel no país

Redação e AFP
07 de Outubro de 2025
Bad Bunny se apresenta durante um show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre fala de Trump sobre artista anunciado como atração do Super Bowl.
Mundo

'Nunca ouvi falar', diz Trump sobre Bad Bunny como atração do Super Bowl

Presidente americano classificou a escalação do porto-riquenho para o evento como “ridícula”

Redação
07 de Outubro de 2025
Antoni Lallican em uma balanço em meio a destroços do conflito entre Ucrânia e Russia.
Mundo

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Antoni Lallican foi vítima de ataque russo, segundo o presidente francês Emmanuel Macron

Nathália Paula Braga*
07 de Outubro de 2025
Netanyahu gesticula durante discurso.
Mundo

Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu

Negociadores israelenses e do grupo terrorista Hamas se reúnem no Cairo para definir os próximos passos do acordo

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem mostra baú de madeira entreaberto com uma grande porção de peças de metal identificadas como moedas espanholas de 1715.
Mundo

Tesouro espanhol de mais de 1 milhão de dólares é resgatado na Flórida

Baú com mais de mil moedas de prata e ouro foi encontrado em local conhecido como "Costa do Tesouro"

Redação
05 de Outubro de 2025
Protestos na Itália contra Israel e a favor da Palestina reuniram milhares de manifestantes
Mundo

Italianos protestam com greve em apoio a flotilha interceptada por Israel

Onda de protestos populares se espalham pelo país europeu, que não reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Redação e AFP
04 de Outubro de 2025
Estátua de São Francisco de Assis em pedra, com céu nublado ao fundo, simbolizando paz e espiritualidade.
Mundo

Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Geovana Almeida*
04 de Outubro de 2025
Um policial armado está em um cordão na White House Avenue, perto da sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation em Crumpsall, no norte de Manchester, em 2 de outubro de 2025, após um ataque à sinagoga.
Mundo

Um dos mortos em ataque à sinagoga foi ferido por disparos de agentes

Tiros também atingiram outra vítima, que está hospitalizada. Suspeito não portava arma de fogo

Carol Melo e AFP
03 de Outubro de 2025
Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) estava em um dos barco de missão interceptado

Redação
03 de Outubro de 2025
Pessoas caminhando na Walthamstow High Street
Mundo

Dois jovens são hospitalizados após suspeita de ataque com ácido em Londres

Três adolescentes de 17 anos foram detidos

Redação
03 de Outubro de 2025
Navios da Flotilha Global Sumud
Mundo

Brasileiros detidos por Israel receberão visitas de membros do Itamaraty

Objetivo da visita é verificar as condições de saúde e oferecer assistência jurídica aos cidadãos

Redação, AFP e Agência Brasil
02 de Outubro de 2025
Cantor, vestido com roupas brancas e gorro de lã, atuando em palco ao ar livre com vegetação ao fundo.
Mundo

Agentes de imigração fiscalizarão show de Bad Bunny, afirma governo Trump

Atração principal do espetáculo de intervalo do Super Bowl, cantor é abertamente contra as políticas anti-imigrantes

Redação
02 de Outubro de 2025
Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester
Mundo

Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester

Um homem atropelou pedestres em frente ao tempo no bairro de Crumpsall

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Imagem de perfil de Elon Musk, homem branco de cabelo castanho escuro, com expressão séria, destacando detalhes faciais e pele, em close-up lateral de cabeça.
Mundo

Fortuna de Elon Musk agora ultrapassa os US$ 500 bilhões

O empresário está caminhando para se tornar o primeiro trilionário do mundo

Redação
02 de Outubro de 2025
Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos
Mundo

Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos

O abalo de 6,9 graus de magnitude, registrado na terça-feira (30), ainda deixou cerca de 20 mil desabrigados

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Capitólio americano ao fundo para matéria sobre shutdown do governo dos EUA
Mundo

Estados Unidos entram em 'shutdown' e paralisam parte das atividades do governo

Paralisação ocorre após fracasso em negociações entre Democratas e Republicanos

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem de Barbara para matéria onde cineasta foi detida por imigração dos EUA
Mundo

Cineasta brasileira Barbara Marques é detida por imigração dos EUA

Marido denunciou condições desumanas da detenção na prisão de Barbara

Redação
30 de Setembro de 2025