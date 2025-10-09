Hamas declara fim da guerra com Israel

O chefe do Hamas, Khalil Al-Hayya, declarou o fim da guerra com Israel nesta quinta-feira (9). O acordo ocorre em meio a debates sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos na Faixa de Gaza.

Khalil declarou ter recebido garantias de Donald Trump e de mediadores dos países árabes sobre um cessar-fogo permanente. Na quarta-feira (8), Trump já havia anunciado o acordo de paz, após dois anos de guerra.

Já Israel afirmou que todas as partes assinaram a versão final da primeira fase do acordo. Haverá a libertação de reféns israelenses e palestinos.

Plano de paz

A porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, informou que todas as partes assinaram, no Egito, a versão final desse acordo para a primeira fase do plano, após negociações indiretas na cidade turística de Sharm el-Sheikh, com a mediação dos Estados Unidos, Catar e Turquia.

A proposta devia receber a aprovação do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após uma reunião seu gabinete de segurança.

Em Khan Yunis, no sul da devastada Faixa de Gaza, palestinos aplaudiram e gritaram de alegria quando o acordo foi anunciado.