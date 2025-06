Funcionário recebe 40 rolinhos de salsicha em comemoração por 40 anos de serviço em empresa

Kevin Parsons, um balconista de um supermercado localizado em Guernsey, uma pequena ilha da Europa, recebeu 40 rolinhos de salsicha em homenagem aos 40 anos de serviço. Ele, que hoje tem 57 anos, começou a trabalhar no local em 1984 e permanece lá desde então.

A história foi publicada na mídia britânica em 2024, porém, foi resgatada recentemente em uma postagem da página Pubity. Além dos rolinhos, o balconista recebeu um certificado e um mural com tema tropical para a casa dele.

Em entrevista para a BBC, Kevin admite que foram 40 "longos" anos, mas que "adorou cada minuto". O chefe dele, Chris Fish, descreve o colaborador como uma pessoa de bom coração. "Ele faz muito pela comunidade e arrecada muito dinheiro para caridade, o que é muito valioso", contou.

O funcionário começou ajudando com as entregas, até que mudou para o setor de frios há 38 anos, onde conseguiu ser destaque. "Você precisa de patins para me acompanhar", brincou.

'Kevin, a estrela'

O balconista também é celebridade na ilha de Guernsey. Isso foi evidenciado em uma postagem feita pelo supermercado no Facebook, que comemora os 40 anos de serviço de Kevin.

Os comentários, feitos em maioria por amigos e habitantes locais, exaltam a positividade do balconista. "O funcionário mais simpático e prestativo que, realmente, deveria estar comandando o lugar. Parabéns, Kevin, você é uma estrela", comentou um perfil. "Me acolheu muito bem desde o primeiro dia como funcionário e está sempre à disposição para ajudar nossos clientes. Tudo sempre com um sorriso", disse outro.

Para a BBC, a diretora comercial do supermercado, Laura Golden, afirmou que essa interação prova o quanto ele é "adorado". "Para nós, é ótimo. Somos um varejista independente, e Kevin representa isso", ressaltou.